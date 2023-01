Dschungelcamp: Jolina Mennen vor Einzug tränenüberströmt – „Dachte ich komme drum herum“

Es sind die letzten Tage „in Freiheit“ für die Kandidaten des Dschungelcamps. Ab dem 13. Januar müssen sie dann von ihren Handys und den Liebsten Abschied nehmen. Klar, dass sie davor so viel wie Zeit mit ihren Begleitpersonen und ihren Fans verbringen möchten, wie möglich.

Neben Lucas Cordalis, Cecilia Asoro und Co. postet auch Jolina Mennen fleißig auf Instagram. Die Stars wollen ihren Fans nichts vorenthalten, dass sie bereits alle in Australien sind und lassen sie an der Reise teilhaben. Dass aber nicht alles so spaßig ist, wie man denken mag, zeigt die Youtuberin jetzt in einem Video.

Dschungelcamp: Jolina Mennen zeigt sich hochemotional

Eigentlich schien für Jolina Mennen alles nach Plan zu laufen. In den letzten Tagen veröffentlicht sie zahlreiche Eindrücke aus Australien auf Instagram. Neben leckerem Essen sehen ihre Follower sie beispielsweise auch beim Sport oder am Strand. Da rechnet keiner mit einem emotionalen Zusammenbruch, der wenig später folgt.

Völlig aufgelöst und tränenüberströmt kauert sich die 30-Jährige auf dem Boden zusammen und kann gar nicht glauben, was gerade passiert ist. Dazu schreibt sie: „Ich habe eine komplett irrationale Phobie und irgendein Witzbold hat der Produktion davon erzählt. Ich wurde gerade darauf angesprochen, obwohl ich es geheim halten wollte. Natürlich war mir das Risiko bewusst als ich dieser Show zugesagt habe, aber ich dachte ich habe vielleicht Glück und komme drum herum.“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dschungelcamp-Star Jolina Mennen voller Vorfreude

Dabei hat sich die Influencerin im Vorfeld riesig über ihre Teilnahme gefreut und hat es als wichtige Chance für sich selbst gesehen. „Ich fühle mich wie ein kleines Kind, dessen Traum gerade wahr wird. Ich habe richtig Bock auf das Ganze.“

Doch sie hat im Vorfeld auch schon geäußert, worauf sie so gar keine Lust hat: „Ich finde die Ekel-Ess-Aufgaben einfach kacke, da bin ich ehrlich. Und wenn ihr das jetzt gegen mich verwendet, haben wir ein Problem“, scherzt die Youtuberin und schaut dabei in die Kamera. Warum sie jetzt genau im Hotelzimmer zusammengebrochen ist, verrät sie nicht.

Mehr News:

Hier erfährst du, woher man die Kandidaten der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel 2023 kennt, wann der Start ist und vieles mehr.