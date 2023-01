Dschungelcamp: Cosimo Citiolo, Cecilia Asoro und Co. – daher kennst du die diesjährigen Kandidaten

Es wird wieder laut im australischen Busch: Das RTL-Dschungelcamp ist zurück! Im Januar 2023 schickt der Kölner Sender erneut zwölf komplett unterschiedliche Promis in den Urwald, die Down Under gehörig aufmischen sollen.

Neben wahren Kultstars sind dieses Mal auch wieder einige Newcomer dabei. Verständlich, dass sich da der ein oder andere Zuschauer fragt, was sie für das Dschungelcamp qualifiziert. Wir lösen das Rätsel um die Kandidaten auf und erklären, in welchen Formaten sich die Teilnehmer indirekt für das Campen unter freiem Himmel und die berühmten Ekel-Challenges beworben haben.

Diese Promis ziehen im Januar 2023 in den australischen Dschungel:

Claudia Effenberg

Sie gehört wohl zu den namhaftesten Kandidaten in diesem Jahr. Claudia Effenberg tritt bereits seit den frühen 2000er-Jahren in der Öffentlichkeit auf. Ihren großen Durchbruch hat sie ihrem Ehemann, dem ehemaligen Fußballspieler Stefan Effenberg, zu verdanken. Über ihre Liebe ist viel diskutiert worden, da sie zunächst eine heimliche Affäre führen. Als Claudia beginnt, den FC-Bayern-Star zu daten, ist sie noch mit seinem Mannschaftskameraden Thomas Strunz verheiratet.

Seit ihrer Hochzeit mit Stefan im Jahr 2005 ist Claudia Effenberg in zahlreichen TV-Shows aufgetreten – darunter „Promi Big Brother“, „Duell der Stars – Die Sat.1 Promiarena“ und „Schlag den Star“. Ursprünglich hat sich die 57-Jährige einen Namen in der Modebranche machen wollen. Als Model ist sie bereits auf den Covern der deutschen „Vogue“, „Elle“ und dem des Männermagazins „Matador“ gelandet.

Martin Semmelrogge

Wenn einer am Lagerfeuer skurrile Geschichten auspackt, dann Martin Semmelrogge. Der Schauspieler blickt auf eine skandalträchtige Vergangenheit zurück. Seit den 80er-Jahren steht der TV-Star immer wieder vor Gericht und ist bereits zu mehreren Geld- sowie Freiheitsstrafen verurteilt worden. In den meisten Fällen sind seine Strafen auf Verkehrsdelikte zurückzuführen, wie zum Beispiel das Fahren ohne Fahrererlaubnis. Doch auch durch Ladendiebstahl und Drogenbesitz ist der 67-Jährige bereits auffällig geworden.

Berühmt geworden ist Martin Semmelrogge als Schauspieler. Zu seinen erfolgreichsten Filmen gehören „Das Boot“ und „Schindlers Liste“. Seit 2011 sieht man ihn auch im Reality-TV – 2011 bei „Goodbye Deutschland“, 2013 bei „Promi Big Brother“ und zuletzt im Sommer 2017 bei „Das Sommerhaus der Stars“.

Verena Kerth

Mit ihr sollte man sich lieber nicht anlegen. Verena Kerth ist ähnlich lange wie Claudia Effenberg in der Presse vertreten und weiß, wie sie sich gegen aufmüpfige Mitbewohner zur Wehr setzen muss. Große Aufmerksamkeit erregt die Münchnerin im Jahr 2003, als sie den ehemaligen Fußballtorwart Oliver Kahn in der Promidisco „P1“ kennenlernt. Ihr Altersunterschied von 13 Jahren und die Tatsache, dass Kahn damals eine hochschwangere Frau zu Hause sitzen hat, als er Kerth, sorgt in der Öffentlichkeit für großes Entsetzen. Im Jahr 2008 trennte sich das Paar.

Ihr kurzer Ausflug in das Leben einer Spielerfrau hat Verena Kerth jedoch den nötigen Aufschwung für eine TV-Karriere gegeben. Nach der Trennung von Oliver Kahn darf sie Musikshows wie „Top of the Pops“ und „The Dome“ moderieren. Aktuell steht sie für diverse Schlagersendungen beim Sender Sat.1 Gold vor der Kamera. Dass die 41-Jährige bis heute als Radiomoderatorin tätig ist, dürfte den meisten Zuschauern nicht einmal bewusst sein.

Cosimo Citiolo

Kaum ein Teilnehmer wird für so laute Lacher sorgen wie der Checker vom Neckar. Cosimo Citiolo ist ein waschechtes RTL-Urgestein. Seinen ersten Auftritt vor der Kamera hat der Deutsch-Italiener im Jahr 2005, als er sich für die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ bewirbt. Einen zweiten Versuch startet er im Jahr 2007, als er in einem Spiderman-Kostüm vor die Jury tritt.

Da aller guten Dinge bekanntlich drei sind, wagt sich der Hobby-Sänger im Jahr 2011 ein weiteres Mal in die Sendung und sorgt für einen echten Skandal. Nach einer erneuten Abfuhr überreicht er der damaligen Jurorin Fernanda Brandão eine Autogrammkarte ihres Ex-Freundes Bushido – mit dem Kommentar: „Ich soll dir einen schönen Gruß von ihm ausrichten. Du bist schlecht im Bett.“ Zuletzt ist der 41-Jährige in Reality-TV-Formaten wie „Kampf der Realitystars“ und „Das Sommerhaus der Stars“ angetreten.

Cecilia Asoro

Von einem solchen Kultstatus ist Cecilia Asoro noch weit entfernt. Die 26-Jährige gehört zu den neuen Gesichtern der TV-Branche, die auf Krampf versuchen, berühmt zu werden. Das deuten zumindest die vergangenen Fernsehauftritte des Models aus Düsseldorf an. Angefangen bei ihren „Germany’s next Topmodel“-Bewerbungen in den Jahren 2015 und 2016, über „Take Me Out“ im Jahr 2018 bis zu „The Beauty and the Nerd“ im Jahr 2021.

Die größte Bekanntheit erlangt Cecilia Asoro durch ihre Teilnahme bei „Der Bachelor“ im Jahr 2019. Für Andrej Mangold hat es leider nicht gereicht, doch RTL scheint Potenzial in ihr zu sehen. In vorherigen Shows ist Cecilia vor allem durch ihr feuriges Temperament aufgefallen. Ob sie im Dschungel für den nächsten Zickenkrieg sorgt? Gut möglich.

Lucas Cordalis

Er hat lange auf diesen Moment warten müssen, jetzt kann Lucas Cordalis endlich in die Fußstapfen seines Vaters, den ehemaligen Dschungelkönig Costa Cordalis, treten. Der Sohn des „Anita“-Sängers hätte schon im Januar 2022 ins Dschungelcamp einziehen sollen, ist jedoch Corona-bedingt kurzfristig ausgefallen. Nun soll es endlich klappen.

Der 55-Jährige zeichnet sich durch seine Gelassenheit und optimistische Art aus. Im Umgang mit quirligen Frauen kennt sich Lucas Cordalis bereits aus. Der Musiker ist seit Anfang 2014 mit der Kultblondine Daniela Katzenberger liiert, über sechs Jahre davon verheiratet. Erst im vergangenen Jahr hat das Paar seine gemeinsame Schlager-Hymne „Wir haben uns sowas von verdient“ herausgebracht.

Jolina Mennen

Von ihr haben die Zuschauer noch so gut wie nichts Persönliches erfahren. Es bleibt also spannend, welche Geschichten Jolina Mennen vor der Kamera preisgeben wird. Dennoch scheint sich die 30-jährige Influencerin bereits einen festen Platz im RTL-Programm gesichert zu haben. Nach ihrer erfolgreichen Teilnahme am Turmspringen im vergangenen Jahr hat der Sender sie für dieses Jahr erneut eingeladen. Bei der letzten „TV total Wok-WM“ hat sie den dritten Platz belegt. Sportliche Herausforderungen sind für sie also kein Problem.

Für den Schwestersender Vox hat Jolina Mennen, die seit 2012 einen eigenen YouTube-Kanal betreibt, zudem die Doku-Soap „Wo die Liebe hinfällt“ abgedreht. Darin berichtet die Bremerin von ihrem Weg als Transfrau und was das für ihre Beziehung bedeutet. Ihren Ehemann Florian hat Jolina kennengelernt und geheiratet, als sie sich noch nicht der geschlechtsangleichenden Operation unterzogen hat.

Gigi Birofio

Für den größten Wirbel vor Staffelstart hat Gigi Birofio gesorgt. Der Reality-TV-Darsteller plant der erste Teilnehmer zu sein, der Sex im Dschungelcamp hat. Als Vorbereitung auf die Ekel-Challenges habe er zudem sein eigenes Sperma probiert. Der 23-Jährige schreckt augenscheinlich vor nichts zurück, um in den Schlagzeilen zu landen.

Das zeigen auch die vorherigen TV-Auftritte des Deutsch-Italieners. Bekannt geworden ist Gigi Birofio im Jahr 2020 durch die Datingshow „Ex on the Beach“. In der RTL-Show lernt er seine On-Off-Freundin Michelle Daniaux kennen, mit der er zwei Jahre später bei „Prominent getrennt“ zu sehen ist. Kurz darauf sind die beiden wieder als Liebespaar bei „Temptation Island VIP“ zu sehen, doch noch vor laufender Kamera beendet Michelle die Beziehung mit dem Frauenhelden. Ob er sich in Australien neu verliebt? Wir dürfen gespannt bleiben.

Tessa Bergmeier

Zwischen ihr und Verena Kerth könnten die Fetzen fliegen. Weder die Oliver-Kahn-Ex noch Tessa Bergmeier sind bekanntlich auf den Mund gefallen. Tessa hat sich bereits im Jahr 2009 als eine der größten Zicken im deutschen Fernsehen qualifiziert. Während der vierten Staffel von „Germany’s next Topmodel“ macht das überaus selbstbewusste und nicht kritikfähige Model immer wieder mit provokanten Aktionen auf sich aufmerksam. Den größten Fehltritt erlaubt sich die damals 19-Jährige ausgerechnet vor der Jury, als sie ihnen den Mittelfinger zeigt. Heidi Klum wirft Tessa umgehend aus der Sendung.

Und auch in ihren darauffolgenden TV-Auftritten fällt Tessa Bergmeier durch ihr rücksichtsloses Verhalten auf. Bei „Kampf der Realitystars“ gerät sie 2022 in einen Zoff mit Jan Leyk und Elena Miras, im Jahr 2009 geht sie bei den Dreharbeiten zu „Die Model-WG“ sogar mit einer Bratpfanne auf Sarah Knappik los.

Markus Mörl

Ein „Ach, den gibt es auch noch?“-Kandidat darf in diesem Dschungelcamp natürlich ebenfalls nicht fehlen. Für Markus Mörl ist es der erste große TV-Auftritt seit zwei Jahren. Berühmt geworden ist der 63-Jährige durch seinen Neue-Deutsche-Welle-Hit „Ich will Spaß“ im Jahr 1982. Danach hat das One-Hit-Wonder jedoch nie wieder an diesen Erfolg anknüpfen können.

Seit dem Jahr 2017 zeigt sich Markus Mörl wieder häufiger in der Öffentlichkeit. Angefangen bei seiner Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“, gefolgt von der Liveübertragung seiner Hochzeit mit Freundin Yvonne König am 11. Juli 2020 bei RTL2. Im Dschungelcamp versucht er seiner Karriere augenscheinlich einen neuen Aufschwung zu verleihen.

Papis Loveday

Auch seinen Namen haben die Zuschauer bisher eher selten zu hören bekommen. Im australischen Busch will Papis Loveday nun zeigen, dass er mehr als nur ein hübsches Gesicht ist. Der Senegalese hat sich in der Modebranche bereits einen weltweit bekannten Namen gemacht, nur im deutschen Fernsehen hat es noch nicht so richtig gefunkt für den 45-Jährigen.

Während er als Model schon für Luxus-Designer wie Gucci, Yves Saint Laurent und Givenchy über den Catwalk gelaufen ist, kennt ihn das TV-Publikum eher als Anhängsel der Geissens. Treuen „Germany’s next Topmodel“-Zuschauern dürfte Papis Loveday auch als Laufsteg-Coach bekannt sein. Für Sat.1 ist er im Jahr 2021 sogar in den „Promi Big Brother“-Container gezogen, wo er es bis ins Finale geschafft hat. Mal sehen, wie weit er es im Dschungelcamp schafft.

Jana Urkraft Pallaske

Sie ist diejenige, die am wenigsten Probleme mit den Tieren im Dschungelcamp haben dürfte. Jana Pallaske bezeichnet sich selbst als „Urkraft“ und ist die mit Abstand spirituellste Kandidatin in diesem Jahr. Bekannt geworden ist die 43-Jährige als Schauspielerin. Zu ihren größten Filmen gehören „Inglourious Basterds“ und „Fack ju Göhte“. Mittlerweile kennt man Jana jedoch eher aus Unterhaltungsshows, in denen sie mit ihrer unkonventionellen Lebensart oftmals für Diskussionen sorgt.

Die Natur dürfte Jana Pallaskes größter Verbündeter im Camp sein. Seit dem Jahr 1996 verbringt die Schauspielerin regelmäßig Zeit in Thailand und auf einer malaiischen Insel, wo sie seit 2020 sogar Life-Coaching Kurse gibt. Vielleicht kann der ein oder andere Promi ja noch etwas von ihr lernen.

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ startet am 13. Januar 2023 um 21.30 Uhr live bei RTL.