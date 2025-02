„Dschungelcamp“: Jan Köppen verrät irres Geheimnis – HIER darf er selbst entscheiden

Das „Dschungelcamp“ 2025 ist längst gelaufen und hat mit Lilly Becker eine würdige Siegerin gefunden. Doch trotz des Endes der Staffel ist das ein oder andere Geheimnis noch nicht gelüftet. Jetzt klärte Moderator Jan Köppen über seine Klamotten auf.

Wer entscheidet eigentlich darüber, was die „Dschungelcamp“-Moderatoren tragen, wenn sie bei RTL auf Sendung sind? Dieses gut behütete Geheimnis lüftete jetzt Jan Köppen.

„Dschungelcamp“-Moderator bekannt für seine wilden Outfits

Die unzähligen Hemden in den bunten Farben haben inzwischen Kult-Status erlangt – und sie werden sogar von dem „Dschungelcamp“-Moderator selbst ausgewählt. „Mir wird da tendenziell nichts vorgegeben“, wird Jan Köppen von RTL zitiert. „Ich weiß, ist immer Geschmackssache, aber ich mag die Sachen, die ich trage und fühle mich darin wohl.“ Er betont: „Deswegen Hemd immer gut!”

2023 trat Jan Köppen den Moderationsjob im Dschungel an und ist seitdem fester Bestandteil von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“. Seinen eigenen Stil hat er dort längst gefunden. „Mama sagt nichts. Ich glaub, dass war schon immer so: ‚Der Junge soll sich anziehen, wie er will‘“, gibt der Moderator Auskunft. So lange er sich selbst wohlfühlt, ist doch alles gut!

Zwei ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmer haben sich verlobt

Ebenfalls viel wert auf ein gutes Outfit legt Ex-Dschungelcamper Mike Heiter. Der Influencer lernte seine Partnerin Leyla Lahouar 2024 in dem Format kennen – und wenig später nach einer kurzen Kennlernphase sogar lieben! Seitdem sind die zwei unzertrennlich, verlobten sich im „Promi Big Brother"-Haus sogar. An Valentinstag (14. Februar 2025) folgte die erneute Verlobung im Dubai-Urlaub.