Prüfung im „Dschungelcamp“: Sonja Zietlow fällt deutliches Urteil

Die Freude bei Fans des „Dschungelcamp“ ist groß – denn die RTL-Show kehrt mit einer Sommer-Ausgabe ins Programm zurück. Ehemalige prominente Kandidaten stellen sich erneut der Herausforderung – diesmal in der südafrikanischen Wildnis.

Dabei ist „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ nicht nur für seine legendären Teilnehmer bekannt, sondern auch für jede Menge Ekel-Challenges. Während an Tag 3 „Goodbye Deutschland“-Star Danni Büchner mit TV-Star Georgina Fleur im Kampf um die Sterne antrat, ereilt die Ehre diesmal Dschungellegende Gigi Birofio. Doch was ihn dort erwartet, regt ordentlich den Würgereiz an. Und auch Sonja Zietlow kann sich eine Spitze gegen den Reality-TV-Star nicht verkneifen.

„Dschungelcamp“: Es geht wieder los

Nachdem Reality-TV-Star Gigi Birofio bisher lediglich durch seine Zigaretten-Schmuggelaktion auffiel, ist nun sein großer Moment im Camp gekommen: Denn er darf zur berühmt berüchtigten Dschungelprüfung antreten.

Dabei muss er nicht nur Schnelligkeit und Köpfchen beweisen, sondern auch Tierflüsterer spielen. Die Aufgabe: In einem eigens für den Dschungel errichteten Supermarkt muss Gigi verschiedene Tiere oder tierische Abfälle „einkaufen“ und diese in einen Einkaufswagen legen. Doch es ist gar nicht so einfach, sich die Besorgungen zu merken.

„Dschungelcamp“: Gigi kämpft mit Ekel-Prüfung

Von Mini-Krokodilen, bis hin zu Mehlwürmern bietet der Laden eine breite Auswahl. Wie viele und welche Tiere genau Gigi für die Sterne benötigt, schreibt ihm ein Einkaufszettel vor. Doch der Dschungellegende fällt es gar nicht mal so leicht, sich die Warenliste zu merken. Moderatorin Sonja Zietlow, die im Dschungel stets für ihre Schlagfertigkeit bekannt ist, kann sich einen Kommentar nicht verkneifen.

+++Kampfansage im „Dschungelcamp“: „Es wird Ärger geben“+++

„Er hat vorhin draufgeschaut, hat es aber schon wieder vergessen.“ Aber nicht nur sein Gedächtnis macht Gigi Probleme. Denn die Zeit tickt und nur die Tiere, die bei Ablauf des Timers an der Kasse stehen, zählen, um sich die Sterne zu sichern.

Auch wenn Reality-TV-Star Gigi Birofio mit Schwierigkeiten während der Prüfung zu kämpfen hatte, konnte er trotzdem stolze neun Sterne gewinnen. Damit dürfte die Gruppe im „Dschungelcamp“ sicherlich mehr als Reis und Bohnen als Mahlzeit bekommen.