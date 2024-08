Entscheidung im „Dschungelcamp“: Sie liegt in den Händen von Giulia Siegel

Es ist Halbzeit im „Dschungelcamp“ – noch neun Tage müssen die verbleibenden Promis in der südafrikanischen Wildnis verweilen und die Nerven liegen blank! Mittlerweile gab es schon jede Menge Drama – vom freiwilligem Exit von Hanka Rackwitz über tränenreiche Ausbrüche bis hin zu hitzigen Streitereien. Dabei fielen einige Promis mal positiver, mal weniger positiv auf.

Giulia Siegel ist wohl in der Sommer-Ausgabe des „Dschungelcamps“ eine der Kandidatinnen, die für mehr Drama verantwortlich ist als ihre Kollegen. Die DJane sorgt regelmäßig für Zoff im Camp und bringt mit ihren Aktionen die Stimmung zum Kochen. Jetzt erhält sie allerdings die Möglichkeit, sich wieder die Gunst der Gruppe zu sichern.

„Dschungelcamp“: Giulia Siegel erhält DIE Chance

Was wäre das „Dschungelcamp“ ohne das altbewährte Drama und Streitigkeiten unter den Kandidaten. Auch die Sommer-Ausgabe mit den ehemaligen Dschungellegenden bleibt nicht davon verschont. Erst gestern eskalierte ein Streit mit Kader Loth – und alles drehte sich um das leidige Thema Toilettenpapier! Als Kader ihre benutzte Binde in Toilettenpapier einwickelte, sah Giulia rot. Vor der gesamten Gruppe stellte sie Kader bloß, warf ihr Verschwendung vor und zettelte damit den nächsten Lagerkoller an.

+++„Dschungelcamp“: Es reicht endgültig – Giulia Siegel MUSS raus+++

Doch jetzt hat Giulia die Chance, sich wieder ins rechte Licht zu rücken! Sie darf die heiß begehrten Luxusgegenstände zurück ins Camp holen, die wegen Regelverstößen zuvor abgegeben werden mussten. Doch der Preis ist hoch: Die DJane muss ihre geliebten Zigaretten opfern! Für die starke Raucherin, die in Stresssituationen auf den Glimmstängel angewiesen ist, ein echter Albtraum.

Letztendlich fügt sich Giulia Siegel dann doch dem Wohl der Gruppe und verzichtet mit Tränen in den Augen auf die Zigaretten. Ob ihr das allerdings einen Pluspunkt im „Dschungelcamp“ sichert? Die nächsten Tage werden es zeigen…