Timur Ülker: DIESES Problem wird ihm im „Dschungelcamp“ zum Verhängnis

Alle Jahre wieder: Das Dschungelcamp steht in den Startlöchern. Deutschlandweit steigt die Vorfreude, um DAS Reality-Format live mitverfolgen zu können. Seit dem Jahr 2004 strahlt RTL „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aus. Für die 18. Staffel hat sich der Sender wieder einmal einen bunt gemischten Cast zusammengestellt.

Auch Timur Ülker, bekannt aus der RTL-Erfolgsserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ („GZSZ“), stellt sich in diesem Jahr der Herausforderung und möchte Dschungelkönig 2025 werden. Der 35-jährige Schauspieler und Musiker hat bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass er sich nicht vor ungewöhnlichen Herausforderungen scheut – weder in seiner Karriere noch in seinem Privatleben.

„Dschungelcamp“-Kandidat offenbart Schwäche

Geboren am 18. Juli 1989 in Hamburg-Harburg, wuchs Timur Ülker bei seiner alleinerziehenden Mutter auf. Nach einem gescheiterten Versuch, IT-Systemkaufmann zu werden, hat er sich bei der Bundeswehr verpflichtet. Anschließend startete der „Dschungelcamp“-Teilnehmer eine Karriere als Schauspieler. Seit 2018 spielt er den „Nihat Güney“ in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Parallel dazu baute er seine Musikkarriere auf und veröffentlichte unter dem Künstlernamen Timur TIO Uelker mehrere Singles und ein Album.

Auf Instagram teilt er ein Video, wo er sich Fragen der Produktion stellt. Eine davon lautet: „Wenn du eine Prüfung gestalten könntest, wie würde sie aussehen?“ Darauf antwortet der GZSZ-Star prompt: „Wenn ich mir eine Prüfung selbst erstellen könnte, dann wärs: ‚Wie lange kannst du mit deinem Handy im Bett chillen?'“ Auf die Frage nach seinem unnötigsten Talent sagt Timur Ülker: „Ich habe einen so empfindlichen Magen. Das könnte man schon als Talent sehen.“

„Dschungelcamp“-Kandidat überzeugt Fans

Seine Teilnahme sorgt bei den Fans schon jetzt für große Begeisterung. Das wird auch in den Kommentaren unter dem Video schnell deutlich:

„Timur einfach sicher unter den Top 10.“

„Der Typ ist ein Kämpfer!“

„Freue mich sehr, dass er dabei ist!“

Mit dem Dschungelcamp wagt Timur Ülker 2025 einen Schritt in die Trash-TV-Welt. In Australien will er nicht nur seine Grenzen ausloten, sondern sich auch von einer neuen Seite zeigen. „Ich war in meinem Leben ein paar Mal am Boden, auch im Dschungel falle ich sicher ein paar Mal auf die Schnauze“, sagt er selbstbewusst. Mit Humor und Kampfgeist möchte er sich den Herausforderungen des Camps stellen.

Die 18. Staffel des Dschungelcamps läuft ab dem 24, Januar täglich um 20.15 Uhr live bei RTL und auf RTL+. Das große Finale findet am Sonntag, 9. Februar 2025, statt. Eine Ausstrahlung vorab auf RTL+, wie es beim Sommer-Showdown der Fall war, wird es nicht nochmal geben.