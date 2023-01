Dschungelcamp: Drama im Finale – das ging gar nicht

Ein Jahr lang mussten die RTL-Zuschauer auf eine neue Staffel vom Dschungelcamp warten. Jetzt ist die Camp-Zeit von 2023 schon fast wieder vorbei und die Frage, wer als Gewinner oder Gewinnerin mit der Krone auf dem Kopf zurück nach Deutschland fliegen wird, wird immer präsenter.

Seit Samstagabend stehen die Finalisten fest. Lucas, Djamila und Gigi harren noch für die letzten Stunden im Camp aus. Jolina und Cosimo müssen kurz vor dem großen Finale ihr Lager räumen.

Wir halten dich in unserem Liveticker auf dem Laufenden. Hier erfährst du als Erster, wer der Gewinner des Dschungelcamps 2023 ist:

Montag, der 30. Januar

00.21 Uhr: Sie kann es gar nicht glauben, aber Djamila hat sich die Dschungelkrone geschnappt und ist die Gewinnerin der Staffel 16.

Dschungelcamp: Djamila gewinnt Staffel 16

00.18 Uhr: Der Moment ist gekommen. Wer holt sich die Dschungelkrone und die 100.000 Euro? Händchenhaltend warten Gigi und Djamila auf die Verkündung. Und gewonnen hat… Djamila!

00.05 Uhr: Jetzt wird es richtig spannend. Die Moderatoren gehen live ins Camp und verkünden, wer den dritten Platz belegt hat. Die Bronzemedaille geht an… Lucas!

Sonntag, der 29. Januar

23.55 Uhr: Und dann kommt er Moment auf den die drei sicherlich lange hin gefiebert haben: Die Finalisten bekommen nach zwei Wochen Schonkost-Diät endlich mal wieder ein deftiges Menü. Während Lucas sich ein Steak gönnt, vertilgt Djamila eine Portion Spaghetti Bolognese und auch Gigi bekommt eine Portion Nudeln. Konkurrenz hin oder her: Die Thronanwärter teilen alles brüderlich und lassen die anderen von ihren Gerichten probieren.

23.45 Uhr: Letztendlich kann sich der Schlagersänger über vier Sterne freuen. Somit hat er für sich und die anderen zwei Kandidaten ein Dessert erspielt.

23.38 Uhr: Jetzt geht es um den Nachtisch. Hauptverantwortlicher dafür ist heute Lucas Cordalis. Dafür wird der Sänger acht Minuten lang in einen Sarg gesperrt, wo tierische Überraschungen aus ihn warten. Die Sterne muss der Mann von Daniela Katzenberger dann allein mit seiner Zunge lösen.

23.24 Uhr: Da wird einem schon beim Zuschauen ganz anders. Schweineuterus, Ziegenaugen oder ein Cocktail aus fermentiertem Fisch: Gigi gibt bei seiner Prüfung alles. Letztendlich erfuttert er sich und seinen zwei Mitstreitern drei Hauptgänge.

23.10 Uhr: Doch von Enttäuschung oder Ärger ist bei Lucas und Gigi nichts zu sehen. Sie bauen die völlig aufgelöste Djamila gemeinsam wieder auf.

Und dann ist auch schon der Nächste dran. Gigi spielt um drei Hauptgerichte, einem Getränk seiner Wahl und eine besondere Kleinigkeit nur für ihn. Hoch motiviert macht sich der 23-Jährige auf den Weg zu Sonja und Jan. Doch seine Laune geht ganz schnell in den Keller als er erfährt, dass er eine Essensprüfung meistern muss.

Das Gemeine an der Prüfung: Gigi bekommt immer zwei Teller vorgesetzt, wobei auf dem einen Teller ein leckeres Gericht und auf dem zweiten eine Spezialität aus dem australischen Busch.

22.51 Uhr: Djamila muss sich einer ihrer größten Ängste stellen: Wasser. Ihre Aufgabe besteht darin, fünf Minuten mit dem Kopf in einem Wassertank auszuhalten. Dieser füllt sich aber nicht nur mit Wasser, sondern auch mit allerlei Tieren. Die Visagistin spielt dabei für drei Vorspeisen, einem Getränk ihrer Wahl und einem persönlichen Goodie für sie.

In der ersten Runde scheint es zu Beginn gut zu laufen für die Thronanwärterin. Doch dann geht plötzlich alles ganz schnell. Die 55-Jährige kriegt Panik und zieht die Reißleine! Auch ein zweiter Versuch scheitert auch ganzer Linie. Somit ist die Prüfung beendet und Djamila kehrt ohne einen Stern zurück ins Camp.

22.39 Uhr: Und dann wird es ernst, denn die letzten Prüfungen stehen an. Die drei Finalisten müssen sich selber aussuchen, welcher Herausforderung sie sich stellen. Dabei wählen sie zwischen „krass, korrekt und stabil“. Den Anfang macht die einzige Frau im Bunde.

22.32 Uhr: Time to say goodbye. Cosimo und Jolina müssen das Camp verlassen und machen sich auf den Weg ins Versace-Hotel. Beide sind zwar enttäuscht, dass sie so kurz vor knapp gehen müssen, freuen sich aber vor allem auf eins: Essen.

Vor allem Cosimo hat nur ein Ziel. Gerade aus dem Dschungel schon sitzt der gebürtige Italiener mit Messer und Gabel bewaffnet im nächsten Restaurant. Nach zwei Wochen Detox im Dschungel gönnt der Reality-TV-Star sich eine XXL-Portion Nudeln.

22.26 Uhr: Gleich zu Beginn der Sendung geht der Streit zwischen Gigi und Lucas in die nächste Runde. Ganz zum Leid der anderen. Vor allem Djamila findet es schade, dass dadurch die Stimmung am Lagerfeuer gedrückt wird.

Und auch Streithähne Cosimo und Jolina ziehen sich nach ihrer hitzigen Diskussion zurück um die Situation zu klären. Mit einem Handschlag ist es dann auch getan. Doch Freunde werden die beide in diesem Leben wohl nicht mehr.

22.15 Uhr: „Guten Abend Deutschland und guten Morgen Australien!“ Mit diesen Worten eröffnen Sonja Zietlow und Jan Köppen das große Finale. Ein letztes Mal für dieses Jahr begrüßen die Moderatoren die Zuschauer vor den Bildschirmen.

21.03 Uhr: Gleich geht es los! In knapp anderthalb Stunden zeigt RTL das große Finale des Dschungelcamps. Vorab moderiert Angela Finger-Erben gemeinsam mit Olivia Jones die Countdown-Show. Zwischenzeitlich schalten die beiden live nach Australien zu den bereits ausgeschiedenen Campern. Als sie danach gefragt werden, wem sie die Krone am meisten gönnen, wird schnelle klar, dass die meisten Fans von Djamila sind. Und auch Gigi’s Name fällt des Öfteren. Für Lucas hingegen macht sich keiner der Kandidaten stark.

13.39 Uhr: Jolina und Cosimo sind wieder raus aus dem Dschungelcamp und zurück im Versace-Hotel. Hier stellen sie sich im exklusiven Interview den Fragen dieser Redaktion. Und Cosimo hat einiges zu erzählen. Vor ihrem gemeinsamen Auszug kriegten sich die beiden nämlich nochmal ordentlich in die Haare.

Im Nachgang spricht Cosimo jetzt von Eifersucht bei Jolina.

8.37 Uhr: Wirbel kurz vorm Finale! Obwohl Lucas Cordalis als einer der drei Finalisten beste Chancen auf den Thron hat, muss er von den Zuschauern ordentlich Kritik einstecken. Grund dafür ist seine Aussage gegenüber Djamila. Als es am Samstagabend darum geht, zu entscheiden, wer die Krone verdient hat und wer nicht, sagt Djamila über Lucas: „Die Aussage, die Familienehre zu erhalten, ist mir als Grund zu wenig.“

Der selbsternannte Dschungelprinz hatte zuvor bereits mehrfach betont, die Krone in Andenken seines verstorbenen Vaters, Costa Cordalis gewinnen zu wollen. 2004 war der Sänger zum allerersten Dschungelkönig gewählt worden. Djamilas fehlendes Verständnis brachte Lucas jetzt dazu, im Dschungeltelefon nochmal Stellung zu beziehen. „Vielleicht fehlt ihr einfach das Verständnis dafür, meine Motivation zu verstehen. Sie wuchs ja sowieso im Heim auf!“, ist seine Vermutung.

In den sozialen Netzwerken zeigen sich die Zuschauer empört und auch Lucas‘ Dschungelbegleitung Peter Klein kann diese Aussage nur bedingt verstehen. Gegenüber RTL sagt Peter: „Das war sehr unglücklich ausgedrückt. Das, was er gemeint hat, ist, dass sie leider für sich selber nicht dieses Familienleben erfahren hat. […] Die Wortwahl war in dem Fall absolut daneben. Aber es war nicht so gemeint, da bin ich mir hundertprozentig sicher.“

Samstag, der 28. Januar

15.42 Uhr Uhr: RTL ändert die Regeln im Dschungelcamp

Mittlerweile besteht das Dschungelcamp nur noch aus fünf prominenten Hobbycampern. Weil das aber immer noch zu viele fürs Finale sind, will RTL jetzt gnadenlos aussortieren. Den Anfang der Ausstiege machte Verena Kerth. Sie musste als Erste ihr Lager räumen, konnte sich anschließend allerdings über einen Hochzeitsantrag von ihrem Freund Marc Terenzi freuen.

Als Letztes flog Papis Loveday aus der Show. Bleiben noch Gigi, Cosimo, Jolina, Djamila und Lucas. Und während Lucas Cordalis sich bereits als Dschungelprinz betitelte, steigen Cosimo, Jolina und Djamila im Ansehen der Zuschauer. Zumindest lassen die Social-Media-Kommentare der letzten Tage darauf schließen.

Während sich aktuell aber noch alle in Sicherheit wähnen, verkündet RTL am Samstagmittag (28. Januar): „Heute Abend müssen nämlich zwei Promis das Camp verlassen – im Finale ist nur Platz für drei.“ Bislang wurde immer nur ein Prominenter rausgewählt, jetzt trifft es gleich zwei.

Es sind bittere Aussichten für die Stars. Immerhin befinden sie sich alle gerade im Endspurt auf die Krone und nicht zu vergessen, sie kommen dem Preisgeld von 100.000 Euro immer näher. Das winkt der Person, die sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann.

Cosimo hatte bereits angedeutet, dass er das Geld gut gebrauchen könnte. Er sagte, er sei aktuell in einer Phase, in der er von Reality-Formaten abhängig sei, um so seine Schulden bezahlen zu können.

Bleibt abzuwarten, wer am Ende gewinnt und wer noch kurz vorm Schluss „Ich bin ein Star, holt mich hier raus“, ruft. Nach den Strapazen der letzten Tage dürfte allerdings sicher sein, dass sich jeder von ihnen auf geregeltes Essen und eine warme Dusche freut.

Alle Folgen vom Dschungelcamp gibt’s online in der RTL-Mediathek bei RTL+.