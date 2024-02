„Dschungelcamp“: Zuschauer reagieren verwirrt – „Was erzählt Sonja für einen Unfug?“

Endspurt im „Dschungelcamp“! Das Finale im australischen Busch rückt näher, und allmählich kristallisieren sich die Finalisten heraus. Doch es gibt einen Kandidaten, den die Zuschauer kurz vor knapp offensichtlich nicht mehr sehen möchten…

15 Tage voller Spannung, Drama und Eifersuchtsszenen sind vergangen. Es wird deutlich, dass diejenigen, die es bis hierher geschafft haben, auch bis zum Schluss im Camp bleiben wollen!

„Dschungelcamp“: Er musste bereits zittern

In der letzten Entscheidung am 1. Februar traf es Reality-TV-Sternchen Kim Virginia. Nach tagelangem Hin und Her zwischen ihr, Mike und Leyla haben sich die Zuschauer am Ende gegen sie entschieden. Doch wer nun erwartete, dass die 28-Jährige bei ihrem Auszug bittere Tränen vergießt, wird enttäuscht. Mit breitem Grinsen verlässt sie stolz das Camp und belegt damit den 6. Platz.

Dschungel-Kumpel Tim wirkte besonders betroffen über ihren Auszug. Dies könnte auch daran liegen, dass er kurz zuvor selbst um sein Weiterkommen zittern musste. Ob er vielleicht der nächste ist?

„Dschungelcamp“: Zuschauer reagieren perplex

Die Moderatoren Sonja und Jan sorgen für die Überraschung des Abends. Aufgrund der Abwahl von Cora Schumacher muss heute nämlich keiner die Koffer packen! Stattdessen verkünden die Moderatoren, welcher Kandidat die wenigsten Anrufe erhalten hat. „Die wenigsten Stimme heute – muss aber nicht ausziehen, sondern darf noch hier bleiben – hatte … Leyla“, so Sonja.

Auf der Plattform X, ehemals Twitter, reagieren die TV-Zuschauer nun verwirrt: „Wegen des Auszugs von Cora wurde doch das Voting um einen Tag nach hinten verschoben . Was erzählt Sonja da für nen Unfug?“ Ein anderer ergänzt: „Wie bitte fliegt heute keiner raus, ich hab die halbe Sendung verpasst“

Seit Freitag (19. Januar) läuft das „Dschungelcamp“ wieder täglich auf RTL. Alle Folgen des Reality-Formats sind im Anschluss auf RTL+ verfügbar.