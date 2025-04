„Dschungelcamp“-Star Elena Miras bricht ihr Schweigen – Trennung offiziell

Die Gerüchteküche rund um die Beziehung von „Dschungelcamp“-Star Elena Miras brodelt schon länger. In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über ein Liebes-Aus bei der Influencerin gemunkelt. Der Grund: Sie löschte auf ihrem Instagram-Profil alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Freund Leandro.

Und nun herrscht endgültig traurige Gewissheit.

„Dschungelcamp“-Star macht es offiziell

Elena Miras packt aus – in einer Instagram-Story schreibt sie: „Ich möchte heute eine Frage beantworten, die seit Wochen – wenn nicht sogar Monaten – immer wieder gestellt wird. Es gab viele Gerüchte, Spekulationen und Meinungen.“ Der ehemalige „Dschungelcamp“-Star habe sich bisher jedoch bewusst mit Äußerungen zurückgehalten. Einer der Gründe: Elena war noch nicht bereit, öffentlich über ihre Beziehung zu sprechen.

Doch jetzt lässt sie die Bombe platzen und bestätigt: „Ja, es stimmt: Ich bin getrennt“. Die Influencerin betont allerdings, dass es für sie kein einfacher Schritt gewesen sei.

„Dschungelcamp“-Star gesteht – „Turbulente Phasen“

In den letzten Monaten habe sich die Krise in Elena Miras Beziehung bereits angebahnt. „Es gab viele turbulente Phasen in meinem Leben – wie ihr wisst, läuft nicht immer alles so, wie man es sich wünscht.“ Der Weg der Trennung wäre für den „Dschungelcamp“-Star aber „notwendig“. Nicht nur für Elena Miras selbst, sondern vor allem auch für ihr Kind.

Elena Miras lernte 2017 Mike Hiter bei „Love Island“ kennen. Ein Jahr später kam ihre Tochter Aylen zur Welt. Seitdem liefern sich die beiden A-Promis der Reality-TV-Szene immer wieder öffentliche Schlammschlachten. Ob dies auch auf die neue Beziehung von Elena Miras Auswirkungen gehabt hat?

Fest steht: Die Influencerin schaut nun nach vorne.

Zwar verabschiedet sich Elena Miras von ihrer Beziehung mit einem „weinenden und lachenden Auge“. Der „Dschungelcamp“-Star versucht aber, positiv in die Zukunft zu schauen und hofft jetzt auf „Klarheit“ und „inneren Frieden“.