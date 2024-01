Dschungelcamp: Wahnsinn! Das verdienen die Begleitpersonen der Promis

Traumjob: Begleitperson eines „Dschungelcamp“-Teilnehmers – DAS dürfte nun nach Bekanntgabe der Gage in einigen Freundschaftsbüchern gewünscht werden. Denn wie jetzt die BILD berichtet, werden auch die Busch-Begleiter fürstlich entlohnt.

Mit einem „Star“ verwandt, gar befreundet zu sein, stellt mittlerweile ein lukratives Geschäft dar. Welche Summen selbst die Begleitpersonen der A-bis-Z-Prominenz verdienen…

Dschungelcamp: SIE reisen mit nach Australien

Während die Dschungelcamper leiden, gönnen sich Freunde und Verwandte einen luxuriösen Urlaub unter der australischen Sonne. In erstklassigen Hotels lassen sie es sich gutgehen, tanken Sonne für die Seele und stehen hin und wieder für RTL vor der Kamera. Inzwischen verrät die BILD, wie hoch die Entschädigung für den ganzen „Stress“ für die Begleitpersonen ist.

In jeder Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ dürfen die Teilnehmer eine Person mit nach Australien nehmen. So entschied sich u.a. Reality-Star Mike Heiter seinen Freund und „Fame Fighting“-Macher Eugen Lopez mitzunehmen. GZSZ-Star Felix von Jascheroff reiste mit seiner Verlobten Sofie Winterberg an, und GNTM-Model Anya Elsner mit Vater Michel.

Dschungelcamp: So viel verdienen die Begleiter

Wie jetzt bekannt, erweist sich nicht nur für die eigentlichen Dschungelcamper die Reise nach Australien als lohnenswert – auch ihre Begleitpersonen dürfen sich über großzügige Vergütungen freuen. Gemäß dem vorliegenden Vertrag erhalten die Buschbegleiter in diesem Jahr eine einmalige Aufwandsentschädigung von 1500 Euro. Zusätzlich gibt es eine tägliche Pauschale von 40 Euro für Mahlzeiten, einschließlich kostenloser Früchte, Snacks und Kaffee.

Darüber hinaus müssen die Buschbegleiter nicht für ihre First-Class-Flüge und ihren Aufenthalt im 5-Sterne-Hotel an der Goldküste aufkommen. Dort können sie kostenfrei die Annehmlichkeiten inklusive Meeresblick und Pool-Anlage genießen, während ihre Liebsten im Dschungel an ihre Grenzen gehen. Wahnsinn!

Gemäß Vertrag gibt es für die Mitreisenden nur eine Bedingung: Sie müssen in erster Linie für TV-Interviews exklusiv RTL zur Verfügung stehen. Das scheint machbar!