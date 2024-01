„Dschungelcamp“: Nach Anyas Flirtversuchen – Jetzt spricht David Odonkors Freundin Klartext

Es war eine der überraschendsten Wendungen des diesjährigen „Dschungelcamps“ und sorgte für ordentliche Diskussionen bei den empörten Fernsehzuschauern. Nachdem „GNTM“-Teilnehmerin Anya Elsner einen Sex-Traum mit ihrem Camp-Kollegen David Odonkor offenbarte, waren bei dem Model alle Dämme gebrochen.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidat David Odonkor +++

Aus den ersten Schwärmereien wurden waschechte Flirtversuche und Anya versuchte, ihrem Objekt der Begierde nahe zu kommen. Bei den Zuschauern des „Dschungelcamps“ stieß das jedoch auf Gegenwind. Jetzt meldet sich David Odonkors Freundin zu Wort und spricht Klartext.

„Dschungelcamp“: David Odonkor wird zur Zielscheibe

Bereits in der ersten Woche der neuen Staffel des „Dschungelcamps“ wird Fußballprofi David Odonkor zur Zielscheibe für Annährungsversuche von „GNTM„-Star Anya Elsner. Mit Aussagen wie „Der ist so hübsch! Wenn er zurück flirtet, kann ich gleich auf ihn draufspringen“ zog das Model den Zorn einiger Frauen in den sozialen Medien auf sich.

Schließlich ist David bereits seit acht Monaten mit der Online-Marketing-Beraterin Marilena zusammen, das Paar wohnt bereits in einer gemeinsamen Wohnung. Diese Tatsache interessiert Anya jedoch herzlich wenig. Davids Liebste muss die Flirtversuche des Models von ihrer Couch in Deutschland aus mit ansehen.

Jetzt äußert sich die 37-Jährige erstmalig zu den Bildern.

Gegenüber der „Bild“ macht Odonkors Partnerin jedoch einen überraschend entspannten Eindruck und berichtet: „Ich kenne David so gut und ich bin mir sicher, dass er diese plumpen Flirt-Versuche nicht einmal mitbekommt. Ich bin da entspannt und mittlerweile in einem Alter, in dem ich mir so etwas anschaue, mich zurücklehne und komplett in mir ruhe. Ich weiß ja, dass wir uns lieben und schätzen.“

Nach Eifersucht klingt dieses Statement keineswegs. Marilena schaut ihrem Partner mit Stolz bei der Bewältigung des australischen Dschungels zu und bekräftigt: „Ich schaue das Dschungelcamp mit viel Humor an und muss ständig über David lachen. Ich bin wirklich stolz auf ihn!“ Das Liebespaar scheint also eine durchweg gesunde Beziehung zu führen, für die auch eine Anya keine Gefahr darstellt.

Ob sich „Dschungelcamp“-Bewohnerin Anya von ihren Flirtversuchen abbringen lässt, bleibt abzuwarten. David Odonkor scheint an dem „GNTM“-Star jedenfalls kein romantisches Interesse zu haben.