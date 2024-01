Das ist Dschungelcamp-Kandidat David Odonkor

Ex-Fußballprofi und Reality-Star, das ist David Odonkor. Zusammen mit elf weiteren Kandidaten zieht der Herforder in das Dschungelcamp.

Bereits mit sieben Jahren stand David Odonkor das erste Mal auf dem Fußballplatz. 2015 hat seine TV-Karriere bei dem Format „Promi Big Brother“ bei Sat.1 gestartet. Seit 2006 ist der Ex-Profi verheiratet und hat mit seiner Frau eine gemeinsame Tochter. Jetzt geht es auf seine nächste Reise in den australischen Dschungel.

David Odonkor und seine Ehefrau Suzan . Foto: imago/APress

Im Dschungelcamp lässt er den Ball links liegen und nimmt zwei Armbänder als Luxusartikel mit. Was genau diese beiden Artikel zu bedeuten haben, kannst du ab dem 19. Januar auf RTL erfahren. Das und wie sich David Odonkor gegen die anderen Kandidaten durchsetzen kann. Hier erfährst du erstmal alles, was du vorab über den Fußballer wissen solltest.

Steckbrief

Name : David Odonkor

: David Odonkor Geburtsjahr : 1984

: 1984 Wohnort : Bünde

: Bünde Beruf : Ex-Profifußballer

: Ex-Profifußballer Beziehungsstatus : Verheiratet

: Verheiratet Instagram: david.odonkor

Die Profikarriere von David Odonkor

David Odonkor startet seine Fußballkarriere bereits mit sieben Jahren. Ab 1998 stand er für den Fußballverein Borussia Dortmund auf dem Platz. Allerdings noch für die Amateurmannschaft. Nebenbei fing er eine Ausbildung bei der Deutschen Post als Postbote an. Diese brach er 2002 für seine Profikarriere ab und wechselte zu dem Bundesliga-Verein BVB. Im selben Jahr wurde er mit Borussia Dortmund deutscher Meister. 2006 folgte dann der dritte Platz mit der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ebenfalls 2006 wechselte er von Borussia Dortmund zu dem spanischen Verein Betis Sevilla. Im Jahr 2013 hat er seine Profikarriere beendet, da er immer wieder verletzungsbedingt ausfiel.

Foto: IMAGO/Revierfoto

David Odonkor wurde zum Reality-Star

Im Jahr 2015 nahm er dann gezielt an TV-Shows teil. Seinen Durchbruch machte er mit dem Format „Promi Big Brother“. 2016 war er dann Teil der Shows „Ninja Warrior Germany“. Dort scheiterte er direkt am Anfang und musste die Show verlassen. Im Jahr 2017 nahm er an der RTL-Show „Dance Dance Dance“ teil. Gemeinsam schaffte das Ehepaar auf den dritten Platz.

Nach längerer Pause wagte er sich an ein richtiges Experiment: Das ProSieben-Format „Wer schläft, verliert!“. Dort mussten acht Kandidaten bei Aufmerksamkeits- und Geschwindigkeitsspielen gegeneinander antreten. Das Besondere: Vor Antritt der Sendung duften alle Kandidaten 60 Stunden nicht schlafen. 2020 begleitete er seine Frau in die Vox-Show „Promi Shopping Queen“. Bis 2023 waren keine weiteren Formate bekannt, in denen Odonkor zu sehen sein wird. Dann das Highlight: Der Ex-Profifußballer zieht ins Dschungelcamp!

Jahr TV-Show 2015 Promi Big Brother 2016 Ninja Warrior Germany 2017 Dance Dance Dance 2017-2020 Das große Promibacken 2018 Fort Boyard 2019-2021 Catch! 2020 Wer schläft, verliert! 2020 Promi Shopping Queen 2021-2022 Das Buchstaben Battle TV-Auftritte von David Odonkor

David Odonkor, der TV- und Fußballprofi zieht in den Dschungel. Jetzt weißt du alles, was es Wissenswertes über ihn gibt. Wenn dich seine Konkurrenten interessieren, erfährst du hier mehr über GZSZ-Darsteller Felix von Jascheroff.