„Dschungelcamp“: Wird Anna-Carina Woitschack die diesjährige Siegerin?

Am Freitag (24. Januar) war es endlich so weit und der RTL-Hit „Dschungelcamp“ ging in die nächste Runde. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich führen durch die Show, in der Stars und Sternchen tagtäglich an ihre Grenzen kommen.

Neben „GZSZ„-Star Timur Ülker, Schauspielerin Nina Bott und Reality-Teilnehmer Yeliz Koc und Sam Dylan kämpft auch Schlagerikone Anna-Carina Woitschack um die Dschungelkrone und das Preisgeld von 100.000 Euro. Im Interview mit Schlager.de verrät eine treue Weggefährtin der Sängerin nun, wie die Siegeschancen der 32-Jährigen tatsächlich stehen könnten.

„Dschungelcamp“: DAS ist ihr Vorteil

Alexandra Hofmann ist seit Jahren als geschätzte TV-Kollegin und Freundin an der Seite von Anna-Carina Woitschack. Auch das „Dschungelcamp“-Abenteuer der Sängerin verfolgt sie aufmerksam mit. Schlager.de fängt die Musikerin bei der Dschungel-Party von Fernsehpersönlichkeit Julian F. M. Stoeckel in Berlin ab und entlockt ihr das ein oder andere Geheimnis.

Die Musikerin muss gar nicht lange überlegen und behauptet: „Für mich ist es klar, dass sie gewinnt.“ Der Grund für diese Aussage ist jedoch äußerst nachvollziehbar. Denn Alexandra Hofmann berichtet: „Sie ist die Einzige, die sich von Kind an immer wieder anpassen musste. Sie hatte damals ja regelmäßig ein neues Umfeld und Menschen um sich gehabt, sie musste sich auf alle Charaktere einlassen. Hätte sie sich nicht angepasst, hätte sie ein Höllen-Leben gehabt.“ Doch was meint die Musikerin mit diesen Worten?

„Dschungelcamp“-Star Anna-Carina Woitschack hatte eine eher ungewöhnliche Kindheit. Die Sängerin kommt nämlich aus einer Puppenspielerfamilie, was für die kleine Anna-Carina einen ständigen Wohnortwechsel bedeutete. In ihrer Kindheit konnte die Musikerin aus diesem Grund nur schwer dauerhafte Freundschaften aufbauen.

Die ersten 25 Jahre ihres Lebens verbrachte der Schlagerstar in einem Wohnwagen und musste sogar fast wöchentlich die Schule wechseln. Im Laufe ihrer Kindheit und Jugend hat Woitschack insgesamt 400 Schulen besucht. Das Gefühl des Ankommens kannte die Sängerin damals kaum. Alexandra Hofmann kann diese Umstände kaum fassen und stellt klar: „Einmal habe ich den Ort gewechselt und das war die Hölle.“

