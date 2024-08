Betrug im „Dschungelcamp“: Es ist aufgefallen

Tag 3 ist im „Dschungelcamp“ angebrochen und bringt den Legenden mal mehr, mal weniger Freude. Denn obwohl erst 72h in der südafrikanischen Wildnis vergangen sind, ist bereits eine Menge los. Schauspieler David Ortega musste als erste Legende die Heimatreise antreten, doch eine Vertretung ist schnell gefunden.

Reality-TV-Queen Elena Miras zieht nämlich als Nachzüglerin ein – damit kämpfen noch 12 Stars um die Krone. Bevor es allerdings an die Ekel-Challenges geht, muss zunächst im Camp für Recht und Ordnung gesorgt werden. Denn einige Kandidaten spielen nicht mit offenen Karten.

„Dschungelcamp“: Es wurde aufgedeckt

Auch wenn es beim „Dschungelcamp“ in den letzten Jahren einige Regeländerungen gab, bleibt eines gleich: Ins Camp dürfen die Promis auch dieses Mal wieder zwei Luxusartikel pro Person mitnehmen. Während die einen auf praktische Dinge wie Kopfkissen und Co. setzen, braucht Thorsten Legat lediglich einen Lippenpflegestift.

Winfried Glatzeder zieht sogar mit (fast) leeren Taschen ins Camp ein. Für die anderen wiederum ist das minimierte Hab und Gut einfach keine Option, weshalb auf nicht ganz legalen Wegen nachgeholfen werden muss.

Doch die kriminellen Legenden sind auf frischer Tat ertappt worden. „Es ist aufgefallen, dass geschmuggelt wird“, schwärzt Schauspieler Winfried Glatzeder seine Mitcamper an. Bevor seine Dschungel-Kollegen ihre Verstöße gestehen, muss er zunächst selbst eine Beichte ablegen: Denn Glatzeder schmuggelte Streichhölzer in die RTL-Show, die er an seinem besten Stück befestigt hatte.

Ein Regelbruch kommt jedoch selten allein. Guilia Siegel hat direkt mal ein ganzes Gewürzregal geschmuggelt. Gigi schaffte es, eine Zigarettenschachtel ins Camp zu transportieren. Die Verstöße werden auch dieses Mal bestraft – wie hart dies die Gruppe trifft, wird sich sicherlich demnächst zeigen. Schließlich wusste bereits Marc Terenzi im Jahr 2017: „The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten!“

Die Liste der Regelbrüche ist damit jedoch noch nicht zu Ende. So wurden untereinander fleißig Zigaretten getauscht und Georgina Fleur machte glatt einen Mittagsschlaf am helllichten Tag. Ob sich die 12 Promis wohl für ihren weiteren Aufenthalt an die Gesetze des „Dschungelcamps“ halten werden?