Dschungelcamp: Australischer Wetterdienst schlägt Alarm – DIESE Gefahr droht!

Das hat gerade noch gefehlt: Nachdem sich die Ereignisse im Dschungelcamp überschlagen, folgt nun die nächste Hiobsbotschaft für die prominenten Kandidaten. Über dem Südpazifik braut sich ein dickes Unwetter zusammen. Der australische Wetterdienst warnt vor Zyklon „Kirrily“, der auch über das Camp fegen könnte.

Doch was passiert, wenn das Dschungelcamp wirklich von Regen und Co. getroffen wird?

Dschungelcamp vom Unwetter bedroht

In den letzten Tagen konnten die Kandidaten im Dschungelcamp noch die Sonne genießen und im Weiher planschen. Doch nun scheint nicht nur die Stimmung im Camp, sondern auch die Wetterlage schlagartig zu kippen. Ein tropischer Wirbelsturm braut sich über dem Südpazifik zusammen und droht das Camp zu stürmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Witterungsverhältnisse nicht zugunsten der RTL-Produktion sind. Bereits in den Jahren 2012 und 2022 war das Dschungelcamp teilweise überflutet, die Pritschen und Klamotten der Promis völlig durchnässt. Doch was passiert in solchen Fällen? Wie „Bild“ berichtet, hat RTL für solche Fälle einen Notfallplan ausgeheckt.

Dschungelcamp: DAS passiert bei Gewitter

Wie es scheint, ist die Produktion auf sämtliche Situationen vorbereitet. So kommt es, dass es auch für außergewöhnliche Wettermeldungen einen Plan B gibt. Gegenüber der „Bild“ erklärt ein RTL-Sprecher nun: „Extreme Wetterlagen kommen in der Region rund um das Dschungelcamp immer wieder vor. Um die Sicherheit der Stars und aller Mitarbeitenden stets zu gewährleisten, sind wir grundsätzlich auf solche Ereignisse vorbereitet und reagieren nicht situativ.“

In diesem Fall müssen sich die Stars im sogenannten Dschungeltelefon verschanzen und das Gewitter dort aussitzen – und das auf engstem Raum. Wenn da mal kein Stress vorprogrammiert ist.

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 19. Januar im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.