Dschungelcamp: RTL lässt die Bombe platzen! Show kehrt schon im Sommer zurück

Schluss, Aus, Ende! Das Dschungelcamp 2024 schließt seine Pforten. Nach einem spannenden Finale setzt sich „No Angels“-Star Lucy Diakovska die Krone auf ihren Kopf und nimmt die 100.000 Euro mit nach Hause. Auch das große Wiedersehen ging bereits bei RTL über die Bühne. Für die Fans der Reality-TV-Sendung heißt es nun warten auf das nächste Jahr. Oder auch nicht! Denn die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen lassen am Ende des großen Wiedersehens die Bombe platzen.

Dschungelcamp: Staffel im Spätsommer geplant

Für alle Fans vom Dschungelcamp dürfte es die beste Nachricht des Jahres sein: Im Spätsommer 2024 kehrt die Sendung mit einer ganz besonderen Staffel zurück ins TV! Das bedeutet, dass es gleich zwei Ausgaben in diesem Jahr geben wird. Eine absolute Sensation für alle Liebhaber.

Das Besondere: Es handelt sich dabei um eine sogenannte Allstars-Staffel. Im „Showdown der Dschungel-Legenden“ treffen ehemalige Kandidaten aufeinander und kämpfen um die Dschungelkrone. Das Ganze wird allerdings nicht im australischen Dschungel stattfinden, sondern in Südafrika. Welche Promis dabei am Start sind, ist noch unbekannt. Doch das tut der Freude der Fans keinen Abbruch – in den sozialen Netzwerken rasten sie förmlich aus.

Dschungelcamp-Zuschauer können es nicht fassen

Damit hat wirklich keiner gerechnet. Umso größer ist die Vorfreude bei den Zuschauern. Auf Instagram lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf und äußern schon erste Kandidaten-Wünsche:

„Wie jetzt? Euer Ernst? Ist das ein Aprilscherz? Wir haben Februar. Oh mein Gott ich bin gerade der glücklichste Mensch der Erde.“

„Ich hab mir schon länger eine All-Star-Staffel gewünscht. Mit den richtigen Kandidaten kann das nur legendär werden. Ich freue mich drauf.“

„Elena, Kim und Georgina bitte!“

„Ein Camp aus ehemaligen Gewinnern würde ich feiern.“

„Das wird legendär! Ich kann es kaum abwarten.“

Wie lange die Show gehen wird, ob sie auch live gesendet wird und wer alles dabei sein wird, ist bislang noch nicht klar. Doch es dürfte nicht mehr lange dauern, bis RTL die ersten Informationen herausgeben wird.