Dschungelcamp-Königin Lucy: Darum hat sie die Krone gewonnen

Es war wohl eine der spannendsten Reisen ihres Lebens: Dschungelcamp-Königin Lucy Diakovska hat den australischen Busch geschätzt, wie kein anderer. Es war vor allem ihre positive und emphatische Art, welche viele Zuschauer letztendlich überzeugt hat für sie zu stimmen. Doch wie sieht sie das Ganze eigentlich selbst? In der Wiedersehensfolge spricht die Sängerin nun Klartext über ihren Sieg.

Dschungelcamp-Königin hat sich von anderer Seite gezeigt

Sie war der rote Blitz des Camps. Es gab kaum einen Moment, wo „No Angels“-Star Lucy Diakovska nicht irgendwas zu tun hatte. Ihre Mitbewohner nannten sie liebevoll „Duracell-Häschen“ – und das zurecht. In der Wiedersehensfolge feiern alle Kandidaten aus der 20. Staffel ihre Königin. Und auch sie findet Worte zu ihrem Sieg.

Was denkt sie, warum sie letztendlich die Krone bekommen hat? “Weil ich einen ziemlich starken Kampfgeist hatte, mutig bin, empathisch. Weil ich so viel Freude am Dschungel und den Mitbewohnern gefunden habe. Weil ich jeden Tag dankend angenommen habe”, sagt die gebürtige Bulgarin im Gespräch mit den Moderatoren.

Doch sie ist auch über ihre Grenzen hinausgewachsen und hat eine neue Seite von sich preisgegeben. Eine, die auch mal Gefühle zulässt: “Diese Offenheit hier hat mir gezeigt, dass ich auch im Leben offener sein kann und nicht alles für mich behalten sollte.”

Jeder einzelne Mitcamper gönnt der Sängerin den Sieg von Herzen. Schließlich hat sie sich in der Zeit auch um alle gekümmert und immer für gute Laune gesorgt. Einer ihrer engsten Verbündeten, Twenty4Tim, sagt ihr in der Wiedersehensfolge: „Du warst die Einzige, die nie gemeckert hat, du hast dich nie über irgendwas beschwert.“

Und selbst Moderator Jan Köppen findet warme Worte für die neue Dschungelkönigin und sagt, dass wenn es einer verdient hat zu gewinnen, dann wohl Lucy. Bei so viel Liebe rücken Streit, Drama und Tränen ganz weit weg.