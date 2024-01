Dschungelcamp: Nach dramatischem Ausstieg – Cora Schumacher ist im Krankenhaus

Es wird einfach nicht ruhig um Cora Schumacher. Nach ihrem freiwilligen Dschungelcamp-Aus an Tag drei überschlugen sich die Ereignisse am laufenden Band. Vor allem ihre angebliche Affäre mit Oliver Pocher sorgte für Schlagzeilen. Nun folgt die nächste Schocknachricht: Die ehemalige Rennfahrerin soll nach Informationen der „Bild“ im Krankenhaus liegen!

Dschungelcamp: Cora Schumacher in Klinik

Schon bei ihrem Auszug aus dem Dschungelcamp war Cora Schumacher deutlich angeschlagen. Starker Husten und eine kratzige Stimme machten der 47-Jährige zu schaffen. Jetzt soll sie seit Mittwochmorgen (24. Januar) in einer Klinik sein, berichtet die „Bild“. Was war geschehen?

+++ Dschungelcamp: Krasser Zeitplan der Moderatoren enthüllt! SO läuft es kurz vor dem Dreh wirklich ab ++++

Angeblich soll es hinter den Kulissen zu einem großen Streit zwischen Cora Schumacher und der RTL-Produktion gekommen sein. Auch der Arzt der Kandidaten, Dr. Bob, soll involviert gewesen sein. Nach ihrem Auszug hieß es nämlich laut der Einschätzung des Camp-Docs, dass Cora Schumacher gesundheitlich noch fit genug war, um weiterzumachen. Um das Gegenteil zu beweisen, ließ sie sich nun angeblich in eine Privatklinik einliefern.

Dschungelcamp: Cora Schumacher kündigte Aufenthalt an

Für ihre Fans dürfte der Krankenhausaufenthalt nicht sonderlich überraschend sein. Denn bereits vor Tagen kündigte sie an, dass sie sich in ärztliche Behandlung begeben möchte. „Meine Gesundheit geht vor“, sagt sie in ihrer Instagramstory mit angeschlagener Stimme. Welche Diagnose die 47-Jährige vor Ort bekommen wird, bleibt abzuwarten.

+++ Dschungelcamp: Kurz nach Ausstrahlung herrscht bittere Gewissheit +++

Mehr News heute:

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 19. Januar 2024 im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.