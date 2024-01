Dschungelcamp: Krasser Zeitplan der Moderatoren enthüllt! SO läuft es kurz vor dem Dreh wirklich ab

Das Dschungelcamp ist einer der größten Produktionen in Deutschland. Seit 2004 trauen sich die Promis bereits in den australischen Busch. Das Besondere an der RTL-Sendung: Die Zuschauer bekommen jeden Tag eine neue Folge zu sehen. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen daher tagtäglich auf Hochtouren, um die Inhalte für den Abend aufzubereiten. Vor allem die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen sind lange auf den Beinen. Der 40-Jährige plaudert nun aus, wie sein Tagesablauf während der Dreharbeiten aussieht – und der hat es in sich.

Dschungelcamp: Moderator gibt Einblick hinter die Kulissen

Anfang des Jahres ist bei RTL Dschungel-Zeit. Dafür wird in Australien groß aufgefahren, um das Publikum vor den Bildschirmen zu entertainen. Maßgeblich an dem Erfolg beteiligt sind vor allem die Moderatoren der Sendung, die mit ihren schnippischen Kommentaren für Unterhaltung sorgen.

Doch das Publikum bekommt gar nicht mit, wie viel Arbeit wirklich hinter den einzelnen Sendungen steckt. Jan Köppen gibt seinen Follower nun einen Einblick darin, wie ein Arbeitstag im Dschungelcamp aussieht. Und so viel sei verraten: Diese Zeiten sind definitiv nichts für schwache Nerven!

Und so läuft ein Arbeitstag bei den Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen:

00:30 Wecker

01:25 Abholung

02:10 Ankunft

02:15 Vertonung/Kaffee

02:45 Filme gucken/Kaffee

03:00 Buch Besprechung

03:30 Texte lernen/Filme

gucken/ Frühstück

05:45 Maske & Styling

06:30 Transport zu Baumhaus

07:00 Live Teaser

07:15 Show

09:15 Sendung fertig

09:20„Mittagessen“

10:00 Besprechung Prüfung ca.

11:00/11:30 Prüfung ca.

13:00 Heimfahrt

14:00 zu Hause, irgendwann Bett

Dschungelcamp-Moderator: „Total absurd“

Viele Zuschauer dürften sich schon mal gefragt haben, wie das Team des Dschungelcamp es schafft, die Inhalte am selben Abend schon fertig zu haben. Der Moderator löst das Ganze auf und verrät, wie es hinter der Kamera abläuft. „Bei dieser Produktion ist es eh völlig absurd, dass alle die ganze Zeit in Schichten arbeiten. 24/7 passiert das was, weil ja auch die ganze Zeit was im Dschungel passiert“, erzählt Jan Köppen in seiner Instagram-Story.

RTL zeigt die neue Staffel vom Dschungelcamp ab dem 19. Januar 2024 im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen in der Mediathek bei RTL+.