Dschungelcamp-Star Iris Klein spricht über Vergangenheit – „War jung und brauchte das Geld“

Während ihr Schwiegersohn Lucas Cordalis noch darauf wartet ins RTL-Dschungelcamp 2023 einzuziehen, war Iris Klein bereits 2013 in Staffel sieben mit dabei. Es war nicht das erste Format, bei dem die Mutter von TV-Blondine Daniela Katzenberger und der späteren Dschungelkönigin Jenny Frankhauser mitmischte.

Noch bevor ihre Tochter bei „Goodbye Deutschland“ zur Berühmtheit wurde und dadurch auch Mama Iris bekannt machte, tourte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin durch diverse Unterhaltungsshows, wie sie jetzt verriet.

Dschungelcamp-Star Iris Klein über TV-Vergangenheit

In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan jetzt von Iris Klein wissen: „Britt macht wieder täglich eine Talkshow, würdest du nochmal hingehen als Talkgast?“ Seit dem 24. Oktober ist die Kultshow von damals wieder zurück bei Sat.1. Moderatorin Britt Hagedorn ist dem Format treu geblieben und empfängt wieder neue Teilnehmer mit ganz neuen Problemen.

Dass sie viel reden kann und demnach für eine Talkshow perfekt geeignet wäre, zeigte Iris Klein bereits beim Lagerfeuer im australischen Dschungel. Jetzt antwortet sie: „Ich war zwar von 1995 bis 1996 in allen Talkshows, aber bei ‚Britt‘ war ich tatsächlich noch nicht.“ Dass sie schon früh versuchte, im Fernsehen Karriere zu machen, erklärt sie jetzt so: „Ich war jung und brauchte das Geld.“ Und weiter: „Jetzt bin ich alt und brauch’s immer noch. Also ja.“

Dschungelcamp-Star Iris Klein äußert Show-Wunsch

Klingt ganz danach, als könnten sich die Zuschauer von „Britt“ vielleicht schon bald über die Mehrfach-Mutter im TV freuen. Genügend Fans, die einschalten würden, dürfte Iris Klein haben. Dass die sie aber manchmal auch ganz schön an ihre Grenze bringen, wird deutlich, als einer von ihnen wissen will, warum man ihr manchmal keine Nachrichten über Instagram schicken kann.

Die vermeintliche Problematik ist Iris durchaus bewusst, stellt sie doch selbst die Einstellung um, um überhaupt hinterherzukommen. Sie bekomme „einfach viel zu viele Fragen und Nachrichten und wenn ich es nicht schaffe zu antworten, werde ich beleidigt.“

Statt Verständnis dafür aufzubringen, dass die TV-Bekanntheit auch abseits der Kamera ein Leben hat, werde sie beleidigt. „Dann kommt immer ‚Hast wohl nicht nötig zu antworten?‘ Hinzu kommen immer noch die Nachrichten ‚Warum zur Hölle antworten Daniela, Jenny, Lucas, Peter oder der liebe Gott nicht?“ Zu viel für die Auswanderin, die bereits seit einigen Jahren auf Mallorca lebt und sagt: „Ich bin doch auch nur ein Mensch.“