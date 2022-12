Dschungelcamp 2023: RTL macht’s offiziell! Jetzt dürfen es alle wissen

Lange mussten die Fans auf diesen Moment warten, jetzt ist es offiziell! RTL hat den Starttermin für das Dschungelcamp 2023 bekannt gegeben. 2022 musste der Kölner Sender für die Dreharbeiten von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ noch auf Südafrika ausweichen. Im neuen Jahr geht es wieder nach Australien.

Diesmal dann nicht nur mit neuen Kandidaten, sondern auch mit einem ganz neuen Moderator an der Seite von Sonja Zietlow. Während die Promis noch nicht offiziell bekannt gegeben wurde, steht jetzt zumindest schon mal der Start vom Dschungelcamp fest.

Dschungelcamp 2023: An diesem Tag geht’s los

Wie RTL am Mittwoch (14. Dezember) bekannt gibt, startet die Show am 13. Januar, um 21:30 Uhr live im TV und geht damit bereits in die 16. Staffel. Im Anschluss zeigt RTL wieder „Die Stunde danach“ mit Olivia Jones und Angela Finger-Erben. Während Jan Köppen als Neuzugang seine Premiere im australischen Dschungel feiert, ist es für Sonja Zietlow und langjährige Fans ein echtes nach Hause kommen.

Immerhin sendete RTL jahrelang aus Australien, bis die Corona-Pandemie dann dafür sorgte, dass die Show 2021 in Köln produziert wurde und 2022 dann in neuer Kulisse in Südafrika stattfand.

Der Gewinner steht noch nicht fest, da kündigt RTL bereits den Termin für das große Wiedersehen an, und zwar für Montag, den 30. Januar 2023. Wer dann mit der Krone auf dem Kopf als neuer Dschungelkönig oder neue Dschungelkönigin auf dem Thron sitzt, bleibt abzuwarten. In Sachen Teilnehmende verrät RTL jetzt: „Welche Kandidaten es mit Kakerlaken, Spinnen und (teils vielleicht auch menschlichen) Schlangen aufnehmen werden, geben wir in Kürze bekannt.“

Die Meldung zum Start der Show sorgt bei den Fans vom Dschungelcamp für Begeisterung. Dem neuen Moderator stehen einige allerdings noch skeptisch gegenüber. Immerhin war Daniel Hartwich der erste Moderator, der in die Fußstapfen des verstorbenen Dirk Bach trat. Seit 2013 stand er mit Sonja Zietlow vor der Kamera, nach der Südafrika-Staffel gab er dann sein Show-Aus bekannt, jetzt ist es an Köppen, das Publikum zu unterhalten.