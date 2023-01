Dschungelcamp: An Tag 8 wird’s privat bei Lucas – das verrät er über seine Ehe

Während Lucas Cordalis im Dschungelcamp 2023 mit nervigen Mitstreitern und ekeligen Prüfungen kämpft, gucken seine größten Fans von Mallorca aus zu. Ehefrau Daniela Katzenberger und Tochter Sophia sind mit Mama Iris Klein und Schwester Jenny Frankhauser in bester Gesellschaft.

Gemeinsam fiebern sie von der heimischen Couch mit Lucas mit und sehen auch, wie er an Tag 8 im Dschungelcamp gegenüber seiner Konkurrenz und am Ende auch ganz Deutschland private Details aus seiner Ehe verrät.

Dschungelcamp: Lucas Cordalis verrät Privates

Wurde die Beziehung zwischen Lucas und Daniela von bösen Zungen zunächst noch als PR-Masche abgestempelt, immerhin war sie als Reality-Sternchen und er als Sohn von Schlagerstar Costa Cordalis bekannt, war für die beiden Turteltauben von Anfang an klar, dass diese Liebe soll noch lange halten.

Nachdem im August 2015 die gemeinsame Tochter geboren wurde, folgte wenig später die Verlobung und die Hochzeit im Juni 2016. Im Dschungelcamp verrät Lucas Cordalis jetzt, wie er seiner Daniela den Antrag machte. Sicher ist: Romantisch war sein Plan allemal.

Dschungelcamp: Lucas erzählt von Verlobungsantrag

Für sein Vorhaben ging es zunächst hoch hinaus. Er organisierte einen Hubschrauber, mit dem Daniela dann an den Ort des Geschehens reiste: in den Schwarzwald. Hier wartete Lucas Cordalis in einem Lichtermeer von Kerzen und stellte „Katze“ die Frage aller Fragen. Zusammengefasst kann er sagen: „Viele Tränen und wunderschöne Romantik… Und ich hatte noch ein kleines Shirt für meine Tochter, darauf stand ‚Mama und Papa heiraten‘.“

Mehr News:

Von diesem Antrag könnte sich Mark Terenzi noch etwas abgucken. Die Freundin des ehemaligen Dschungelkönigs, Verena Kerth, teilt sich mit Lucas das Camp und äußerte bereits, dass sie großes Interesse an einer Hochzeit mit Marc hat.

Gegenüber RTL zeigte sich der Sänger anschließend heiratswillig. Bleibt abzuwarten, ob sein Antrag genauso spektakulär wird, wie der von Lucas.