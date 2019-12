Dschungelcamp: Mutter von Nathalie Volk geht mit nach Australien – DAS hat heftige Konsequenzen

In wenigen Wochen startet die neue Staffel des Dschungelcamp. Ab dem 10. Januar 2020 müssen die Promis wieder in den australischen Dschungel ziehen.

Vorab musste sich das niedersächsische Verwaltungsgericht aber mit einer alten Sache beschäftigen: 2016 nahm Ex-GNTM-Kandidatin Nathalie Volk an der Sendung teil, Mutter Viktoria begleitete ihre Tochter nach „Down Under“.

Dschungelcamp: Trip von Mama Volk hat Konsequenzen

Als Lehrerin konnte sie sich aber nicht einfach so freinehmen - und ließ sich kurzerhand krankschreiben. Der Dschungelcamp-Trip flog (natürlich) auf, sie wurde in einem Strafverfahren rechtskräftig verurteilt. Doch das war noch nicht alles: Die Landesschulbehörde wollte die 50-Jährige aus dem Beamtenverhältnis entfernen, worum es am Dienstag in einem Disziplinarverfahren in letzter Instanz ging.

Nathalie Volk war 2016 im Dschungel. (Archivbild) Foto: imago images / Sven Simon

Gegen eine entsprechende Entscheidung des Verwaltungsgerichts Lüneburg hatte die Pädagogin zuvor Berufung eingelegt. Nun die endgültige Entscheidung: Viktoria Volk ist keine Beamtin mehr. „Die Beklagte hat ein sehr schweres Dienstvergehen begangen“, fasste der Vorsitzende des dritten Senats, Hans-Jochen Schmidt, in der Urteilsbegründung zusammen.

Verwaltungsgericht Lüneburg: „Pflochten gravierend verletzt“

Durch das Fernbleiben vom Dienst habe sie ihre Pflichten gravierend verletzt und durch ihr Verhalten das Vertrauen der Öffentlichkeit und ihres Dienstherren verloren.

Der Dschungelcamp-Trip von Viktoria Volk hat krasse Konsequenzen. (Archivbild) Foto: dpa

„Sie verliert mit dem Urteil von heute ihre Pensionsansprüche“, erklärte am Dienstag Bianca Trogisch, Sprecherin der Landesschulbehörde in Lüneburg: „Mit dem Ende des Monats Dezember wird die Zahlung der Bezüge eingestellt.“

Bislang bekam sie rund 2100 Euro netto. Diese werden nun gestrichen, zudem muss sie für die Prozesskosten aufkommen.

Im Strafverfahren war die Lehrerin bereits rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen von je 60 Euro verurteilt worden. (cs mit dpa)