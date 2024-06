Schauspieler Donald Sutherland ist tot – Hollywood trauert um Legende

Traurige Nachrichten aus Hollywood! Schauspieler Donald Sutherland ist tot. Der gebürtige Kanadier starb im Alter von 88 Jahren. Das gab sein eigener Sohn, Kiefer Sutherland, via X (ehemals Twitter) bekannt.

Donald Sutherland war seit Jahren nicht mehr aus der Welt des Schauspiels wegzudenken. Den meisten dürfte er aus der erfolgreichen Filmreihe „Die Tribute von Panem“ bekannt sein. Nun ist die Hollywood-Legende tot.

Donald Sutherland ist tot – Sohn nimmt Abschied

Am Donnerstagabend (20. Juni) teilte Donald Sutherlands Sohn die traurige Nachricht mit der Welt. Mit einem Post auf X verabschiedet er sich von seinem geliebten Vater, der nun im Alter von 88 Jahren gestorben ist. Dafür teilt er ein Bild aus vergangenen Tagen, welches die beiden zeigt und findet emotionale Worte.

„Schweren Herzens teile ich Ihnen mit, dass mein Vater, Donald Sutherland, verstorben ist. Ich persönlich halte ihn für einen der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films. Er hat sich nie von einer Rolle einschüchtern lassen, egal ob gut, schlecht oder hässlich. Er liebte, was er tat, und tat, was er liebte, und mehr kann man sich nicht wünschen. Ein gut gelebtes Leben“, so Kiefer Sutherland. Tausende Fans des verstorbenen Schauspielers teilen ihr Beileid.

Donald Sutherland ist tot: Auch Fans nehmen Abschied

In den Kommentaren des Posts verabschieden sich Hunderte Menschen von der Hollywood-Legende und teilen ihr Beileid mit der Familie. „Ich habe deinen Vater in all seinen Rollen geliebt. Mit dem Verlust von Donald Sutherland haben wir eine Legende verloren. Friede und Liebe für deine Familie, Kiefer“, schreibt ein X-User.

„Dein Vater war ein bemerkenswertes Talent, genau wie Sie. Es tut mir furchtbar leid für deinen Verlust“, kommentiert ein weiterer. Mit Donald Sutherland geht ein wahrer Schauspiel-Held von uns, der Millionen von Menschen auf den Kinoleinwänden dieser Welt unterhalten und begeistert hat.