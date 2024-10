DJ Ötzi tippte sich im Kölner Treff zweimal auf die Schulter: Insider verrät, was das bedeutet

Zwei Stunden TV-Aufzeichnung können ganz schön lang werden. Das weiß wohl jeder, der schon mal als Gast bei einer Fernsehshow dabei war. Noch anstrengender muss das aber für die Stars und Sternchen sein, die aktiv bei einer solchen Geschichte dabei sind. Und so drängt sich bei Sendungen wie dem „Kölner Treff“ oder ähnlichem die Frage auf: Was machen, wenn es plötzlich auf die Blase drückt?

Ein Problem, das auch vor Superstars wie DJ Ötzi nicht Halt macht. Doch der „Anton aus Tirol“-Sänger hat dafür im „Kölner Treff“ einen Plan entwickelt. Leider ging der aber nicht ganz auf, wie Moderator Tommi Schmitt nun in seinem Podcast „Gemischtes Hack“ berichtet.

Der war nämlich zusammen mit DJ Ötzi bei der „Kölner Treff“-Aufzeichnung, die am vierten Oktober ausgestrahlt wurde, und verrät, dass der Sänger vorab mit Mitarbeitern des WDR ein geheimes Zeichen abgesprochen hatte, wenn er mal aufs Klo müsse.

DJ Ötzis geheimes Zeichen im „Kölner Treff“

„Ich hoffe, ich verrate jetzt nicht zu viel, aber es war einfach eine sehr, sehr lustige Sache. Es war eine wunderbare Runde. DJ Ötzi war auch da, geiler Typ, liebe Grüße, richtig netter Kerl. Und er hat auch das Problem wie ich und sagte dann so, okay, ich habe aber mit einem Aufnahmeleiter ein Zeichen ausgemacht. Wenn ich auf die Toilette muss, tippe ich mir so zweimal auf die Schulter. Dann geht die Kamera so ein bisschen weg von mir und dann gehe ich kurz raus pinkeln, und komme dann wieder“, berichtet Tommi.

++ DJ Ötzi: „Es macht mich zeitweise nervös und verrückt“ ++

Doch es kam wohl zu einer kleinen Verwirrung. „Das haben die einfach reingeschnitten“, lacht der Moderator, „es gibt einfach die Szene, wie DJ Ötzi sich so auf die Schulter tippt in der Sendung. Das fand ich so herrlich, weil dem Regisseur haben sie es glaube ich, einfach nicht gesagt. Dann siehst du plötzlich ein Close auf DJ Ötzi , wie er sich auf die Schulter tippt, einfach so random. Fand ich gut.“

Herrlich. Aber ist ja auch irgendwie verständlich. Jeder muss ja mal aufs Klo.