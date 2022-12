Disney+ holt Kinofilm ins Programm – Kunden irritiert: „Nicht mitbekommen, dass der im Kino läuft“

Eigentlich ist es eine sehr erfreuliche Nachricht, die Disney+ rund zwei Wochen vor Weihnachten veröffentlicht. Pünktlich zum Fest der Liebe erscheint ein neues Disney-Original im Angebot des Streamingdienstes.

Die Ankündigung von Disney+ sorgt bei seinen Kunden jedoch mehr für Verwirrung als Freude. Denn: Der Film, der nun urplötzlich ins Streaming-Programm aufgenommen wird, ist gerade erst im Kino angelaufen.

„Strange World“ ist ab dem 23. Dezember bei Disney+ verfügbar

Es ist längst keine Seltenheit mehr, dass Produktionen der Walt Disney Company nach ihrem Kino-Release auch bei Disney+ erscheinen. Der ein oder andere Kunde überlegt sich da schon ganz genau, ob er für einen Film ins Kino gehen oder ob er einfach darauf warten soll, dass er ihn demnächst auch von zu Hause aus sehen kann.

Für all diejenigen, die auf den diesjährigen Disney-Animationsfilm „Strange World“ gewartet haben, gibt es nun großartige Neuigkeiten: Das Abenteuer rund um die Familie Clade startet am 23. Dezember exklusiv bei Disney+.

„Strange World“ feiert seine Streaming-Premiere schon am 23. Dezember. Foto: Disney+

Nach Kino-Flop: „Strange World“ erscheint nur vier Wochen später bei Disney+

Ein ziemlich früher Starttermin dafür, dass „Strange World“ erst am 24. November in den Kinos angelaufen ist. Gerade einmal vier Wochen lang läuft der Familienfilm auf den Leinwänden, da bekommen ihn die Kunden von Disney+ auch schon für nur 8,99 Euro pro Monat zu sehen.

Normalerweise holt der Streamingdienst die Filme erst dann ins Programm, wenn das Interesse der Kinobesucher abgeflacht ist. Dass dies nicht einmal fünf Wochen anhält, wirft kein gutes Licht auf „Strange World“. Die Fans glauben sofort zu wissen, woran das liegt. „Schon lustig, dass ich generell eher Werbung für diesen Film bekomme, wenn der auf Disney+ erscheinen soll, als Werbung für den Kino-Release“, kritisiert einer von ihnen bei Instagram.

Ein anderer pflichtet ihm bei: „Das muss ja ein Drama vor Ort in den Disney-Studios gewesen sein. Dass man für’s Kino kaum noch Werbung gemacht hat und den jetzt schon in den Stream schickt, kann ja nur heißen, dass man schon im mittleren Vorfeld nicht mehr an den Erfolg des Films geglaubt hat, aber auch nicht mehr alles stoppen konnte.“

Andere befürchten, dass vor allem die Kosten eines Kinobesuches schuld daran seien, dass die meisten Fans nur noch darauf warten, „Strange World“ auf dem heimischen Bildschirm sehen zu können. „War abzusehen bei den Preisen für eine Familie – viermal Eintritt plus Snacks und Getränke. Ich denke, bei vielen ist das zurzeit nicht machbar“, merkt ein Mann bei Facebook an.