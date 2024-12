Disney Plus: Ein Film versetzt uns immer wieder in Weihnachtsstimmung – obwohl er im Kino floppte

Die Weihnachtszeit heißt auch immer Couchzeit. Ein heißer Kakao, eine dicke Decke, frischgebackene Kekse und dann schön vor den Fernseher. Doch welcher Film ist einen Blick wert? Und welcher Streifen erzeugt die schönste Vorweihnachtsstimmung?

Ein Favorit unser Redaktion ist zwar schon ein bisschen älter, dafür aber einfach ein wunderschönes Stück Weihnachtsfilm-Geschichte. Und dazu noch bei Disney Plus abrufbar. Die Rede ist von „Eine wüste Bescherung“.

Dieser Disney-Plus-Film versetzt mich immer wieder in Weihnachtsstimmung

Der Streifen aus dem Jahr 1998 handelt von Jake Wilkinson (gespielt von „Hör mal, wer da hämmert“-Star Jonathan Taylor Thomas), der in Florida studiert und seit dem Tod seiner Mutter kein Weihnachten mehr zu Hause in Larchmont, New York, verbrachte. Erst als sein Vater ihm einen Porsche bietet, wenn er bis zum Weihnachtsabend um 18 Uhr daheim ist, ändert er seine Meinung.

++ Disney+: Kunden im Visier von Betrügern – bei dieser Nachricht bloß die Ruhe bewahren ++

Also beschließt der Student zusammen mit seiner Freundin Allie Henderson (gespielt von Jessica Biel), zurück nach Hause zu fahren. Problem: Seine Freundin weiß nichts von dem Deal, und auf dem Weg liegen etliche Probleme und Hindernisse für das Paar bereit. Schafft es Jake Wilkinson trotzdem pünktlich nach Hause?

„Eine wüste Bescherung“ floppte an der Kinokasse

Zwar floppte der Film in den Kinokassen, die Geschichte an sich, die tollen Schauspieler und die süße Weihnachtsstory möchten wir nicht mehr missen. Also ran an die Keksdose und ab vor den Fernseher. „Eine wüste Bescherung“ wartet.

Und wenn du schon gerade mal am TV sitzt, Disney Plus hat noch einige andere Klassiker im Angebot. Unter anderem kannst du dich auf „Kevin allein zu Haus“, „Disney’s eine Weihnachtsgeschichte“ oder „Die Schöne und das Biest – Weihnachtszauber“ freuen. Also frohe Weihnachten und lass dir die Kekse gut schmecken.