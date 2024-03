Dieter Hallervorden mit überraschendem Geständnis – „Lebe länger, als es vorgesehen war“

Er ist eine Legende des deutschen Fernsehens und über Generationen hinweg bekannt. Dieter Hallervordens Berufsbezeichnungen sind vielfältig – der mittlerweile 88-Jährige arbeitete als Schauspieler, Moderator, Kabarettist, Synchronsprecher und Theaterleiter.

Bekanntheit erlangte Dieter Hallervorden in der Rolle des Didi in der Slapstick-Reihe „Nonstop Nonsens“, die darauffolgenden Fernseh- und Kinoauftritte sind schier endlos. In einem Interview spricht Hallervorden nun darüber, wie die Ehe mit seiner Partnerin Christiane Zander ihn jung hält.

Dieter Hallervorden lebt für die Liebe

Stolze 88 Jahre ist Dieter Hallervorden alt, doch der Schauspieler fühlt sich nach wie vor jung und fit. In einem Interview mit der Zeitschrift Gala verrät die Fernsehlegende nun das Geheimnis für seine ewige Jugend. Zum einen mache der Schauspieler bereits vor dem Frühstück eine Stunde lang Sport und hält seinen Körper so in Form. Vor allem stärkt Hallervorden jedoch seine Ehe mit der dreißig Jahre jüngeren Christiane Zander. Der Fernsehstar berichtet: „Ich glaube, dass ich durch diese Frau länger leben werde als es ursprünglich vorgesehen war. Sie kümmert sich um mich und ist ein Quell der Lebenslust.“ In der 58-Jährigen scheint Hallervorden seine ganz große Liebe gefunden zu haben.

Im Interview berichtet Dieter Hallervorden außerdem von einem großen Traum, den er sich noch erfüllen möchte. Seine Ehefrau und er teilen die gemeinsame Leidenschaft des Reisens. Über seine anstehenden Pläne berichtet der Schauspieler: „Die Welt ist noch so groß, es gibt noch so vieles zu entdecken. Ich träume von einer Reise nach Neuseeland mit meiner Frau.“ Um auf diese anstrengende Reise vorbereitet zu sein, schwimmt die Fernsehlegende jeden Morgen gegen eine starke Gegenstromanlage an.

Wann sich Dieter Hallervorden und seine Liebste diesen Traum erfüllen können, bleibt abzuwarten. Die Liebe zu seiner Christiane wird den Fernsehstar sicherlich noch einige Jahre lang jung halten.