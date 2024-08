Dieter Fischer: Kurz nach den „Rosenheim-Cops“ geht die Nachricht um

Sie sind die erfolgreichsten TV-Ermittler am Nachmittag: „Die Rosenheim-Cops“. Bereits seit 2002 laufen die Folgen rund um die kultigen Polizisten im ZDF. Eine Erfolgsgeschichte sondergleichen. Und so ist es wenig verwunderlich, dass Dieter Fischer, der bei den „Rosenheim-Cops“ seit 2011 die Rolle des Kriminalhauptkommissars Anton Stadler spielt, und seine Kollegen auch an diesem Donnerstag wieder beste Quoten einfahren konnten.

2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten laut der Zahlen des Branchenmagazins „DWDL“ die Folge „Eine Pleite mit Gewinn“ um kurz nach 16 Uhr. Ein starker Marktanteil von 28,4 Prozent für Dieter Fischer und den Rest des Teams.

Dieter Fischer und die „Rosenheim-Cops“ sahnen wieder ab

Ebenfalls wieder bärenstark: Horst Lichter und seine ZDF-Erfolgssendung „Bares für Rares“. 1,83 Millionen Menschen schalteten im Gesamtpublikum ein. Eine Quote von 24,4 Prozent für die Folge, in der unter anderem eine Schießtafel und eine riesige Terrakottafigur verkauft wurde, die vor allem Katzenliebhaber erfreuen dürfte.

Sieger des Tages war jedoch ein ARD-Krimi zur Primetime. 4,87 Millionen schauten „Der Usedom-Krimi: Schneewittchen“. Ein starker Marktanteil von 24,4 Prozent für den Krimi, in dem ein toter Jugendlicher am Strand entdeckt wird.

„Minions“ und Nachrichten ganz stark

Bei den jungen Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren konnten auch die Minions überzeugen. 0,37 Millionen schauten den Animationsfilm aus dem Jahre 2015, bescherten Vox damit einen Marktanteil von 11,1 Prozent. Die gleichen Zuschauerzahlen konnte die ProSieben-Realityshow „Beauty & The Nerd“ einfahren. Meistgesehene Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen war jedoch die ARD-„Tagesschau“, die insgesamt 0,57 Millionen Menschen sehen wollten. Ein Marktanteil von 19,63 Prozent für die 20-Uhr-Nachrichten im Ersten.

Und auch die „RTL Aktuell“-Nachrichten fanden ihre Zuschauer. 0,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 22,1 Prozent.