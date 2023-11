Dieter Bohlen hat die Nase voll – und geht auf Thomas Gottschalk los: „Er ist nicht mehr ganz klar“

Eigentlich dachte man immer, dass TV-Urgestein Thomas Gottschalk und seine „Wetten, dass..?“-Co-Moderatorin Michelle Hunziker ein Herz und eine Seele sind. Doch ausgerechnet ein paar Wochen vor seiner finalen ZDF-Ausgabe ließ Thomas Gottschalk jetzt plötzlich kein gutes Haar an Hunziker. Und nicht nur gegen die Schweizerin teilte der Moderator aus. Auch DSDS-Juror Dieter Bohlen, mit dem er in der Jury beim „Supertalent“ saß, musste dran glauben.

Der Poptitan wäre aber nicht der Poptitan, wenn er nicht zurückpfeffern würde. Und genau das tut der Musikproduzent nun auch öffentlich.

Dieter Bohlen: Harte Worte von Thomas Gottschalk

Gottschalks Worte im Interview mit der „Zeit“ ließen aufhorchen. Dort verriet er in Bezug auf Michelle Hunziker: „Michelle war für mich mal eine erfreulich spontane Kollegin, eine Figur, die ich jederzeit anspielen konnte, und dann flogen die Bälle zurück.“ Es sei schon länger her, dass er mit ihr locker und spontan interagieren könne.

Was Dieter Bohlen betrifft, bereut er es offenbar, jemals neben ihm beim „Supertalent“ gesessen zu haben. „Ich dachte, mit der freundlichen Michelle auf der rechten und mir auf der linken Seite werden wir den Bohlen schon einnorden. Aber das war ein Denkfehler: Ich habe nie einen Menschen getroffen, der mit solchen Scheuklappen durch seine Fernsehexistenz geht.“

Dieter Bohlen schlägt zurück – Gottschalk kommt nicht gut bei weg

Das lässt Bohlen jetzt nicht auf sich sitzen. In seiner Instagram-Story kontert der 69-Jährige nun auf seine typische Bohlen-Art und gibt mysteriöse Hinweise. „Wenn ihr wüsstet, wie er damals über Michelle geredet hat, obwohl die zusammen Wetten, dass…? gemacht haben“, schreibt Dieter Bohlen öffentlich. Und weiter: „Gottschalk hat damals drauf bestanden, dass Michelle neben ihm sitzt, weil er wohl allein Angst vor mir hatte.“ Für Bohlen steht fest, wenn er an Thomas Gottschalk denkt: „Ich glaube, er ist nicht mehr ganz klar“.

Gottschalk habe Bohlen in der Garderobe vollgeschleimt und hätte von ihm Hilfe benötigt, weil er zum Teil vom Publikum ausgepfiffen worden sei, schreibt der Poptitan weiter in seiner Insta-Story. Autsch! Das sind ebenfalls harte Worte, die Bohlen da vom Tisch lässt. Zu diesen Vorwürfen hat sich Thomas Gottschalk bislang nicht weiter geäußert. In seine „Wetten, dass..?“-Abschiedsshow am 25. November wird Dieter Bohlen wohl aber definitiv nicht eingeladen.