Dieter Bohlen in Trauer: „Er war mir vom ersten Moment supersympathisch“

Ein Schock für die Musikwelt! Michael Holderbusch, bekannt aus der Castingshow „Das Supertalent“, ist mit nur 45 Jahren plötzlich verstorben. Dabei trifft die Nachricht nicht nur die Fans, sondern auch Dieter Bohlen (71), der damals in der Jury saß.

„Er war ein Bär von einem Mann, aber auf der anderen Seite supersensibel. Er war mir vom ersten Moment supersympathisch“, erinnert sich Dieter im „Bild“-Interview und zeigt sich tief betroffen: „Wenn so ein Mensch so früh gehen muss, ist das immer sehr, sehr traurig.“

Dieter Bohlen: Ein Supertalent geht viel zu früh

Michael beeindruckte mit einer Stimme, die oft mit Joe Cocker oder Tom Jones verglichen wurde. Sein legendärer Auftritt mit „Waltzing Matilda“ im Halbfinale bleibt unvergessen. „Die Stimme ging einfach ins Herz“, schwärmt Dieter. Doch trotz seines Talents kämpfte Michael mit vielen persönlichen Herausforderungen.

+++ Auch spannend: Dieter Bohlen teilt schauriges Video – „Ich hätte Angst“ +++

„Sein Problem war, dass er immer zu wenig an sich selbst gedacht hat“, sagt Dieter und hebt Michaels einfühlsame Art hervor: „Er hat zugehört, verstanden und alles gegeben, was in ihm steckte“. Michael Holderbusch war nicht nur ein musikalisches Vorbild, sondern auch ein Kämpfer. Von Hartz IV zum gefeierten Supertalent – sein Lebensweg inspirierte viele. An der Seite von Michael Hirte ging er auf Tour und begeisterte mit seiner unverwechselbaren Stimme.

Weitere Nachrichten haben wir für dich hier zusammengestellt:

In seiner Heimat Baunatal war er ein Star, der nie seine Leidenschaft zur Musik verlor. In den sozialen Netzwerken ist die Anteilnahme groß. Die Ursache, die zu seinem plötzlichen Tod führten, ist bisher noch nicht bekannt.