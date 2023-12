Dieter Bohlen ist im Weihnachtsfieber – doch DAMIT hat er wohl nicht gerechnet

Er ist für seine provokanten Sprüche bekannt und verhalf in der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ etlichen Gesangstalenten zum Erfolg. Dieter Bohlen wird den meisten Fernsehzuschauern ein Begriff sein. Nachdem der mittlerweile 69-Jährige im Jahr 1984 große Erfolge mit seinem Duo „Modern Talking“ feierte, ging es für den Produzenten karrieretechnisch steil bergauf.

Auch privat schwebt Dieter Bohlen im Liebesglück. Seit stolzen 17 Jahren ist der Musiker mit Partnerin Carina Walz liiert, mit der er zwei gemeinsame Kinder hat. Auf ein Weihnachtsfest im engsten Familienkreis scheint sich der Sänger bereits jetzt zu freuen. Zur Feier des zweiten Advents überrascht seine Carina ihren Liebsten mit Weihnachtsgebäck. Doch plötzlich geschieht etwas Unerwartetes.

Dieter Bohlen hat sich zu früh gefreut

Gemeinsam mit Partnerin Carina wohnt Dieter Bohlen in Tötensen, einem kleinen Dorf südlich von Hamburg. Den zweiten Advent verbringt der Pop-Titan gemütlich im Warmen. Mit seinen stolzen 1,5 Millionen Instagram-Followern teilt der Musiker ein Video, in dem er von Carina mit seinem liebsten Weihnachtsgebäck überrascht wird. Das Liebespaar strahlt in die Kamera und Bohlen verkündet freudig: „Hallo meine Freunde! Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir sind voll im Weihnachtsfeeling.“ Carina verkündet daraufhin, dass sie eine Überraschung für ihren Liebsten hat.

Kurz darauf sieht man Carina vor dem Ofen stehen, sie verkündet fröhlich: „Ich habe deine Lieblingsplätzchen gebacken.“ Perfekt angeordnet liegen die runden Plätzchen auf dem Backblech, das Carina ihrem Liebsten präsentiert. Dieter Bohlen möchte das feine Gebäck sofort probieren, doch bevor er den Keks in seinen Mund stecken kann, erwartet den Musiker eine böse Überraschung.

Carina pustet dem Sänger Puderzucker von den Keksen direkt ins Gesicht. Bohlen ist sichtlich überrascht, hustet laut und wischt sich den weißen Staub von der Stirn. Der Pop-Titan kommentiert das Video mit den Worten: „Carina hat mich überrascht. Genießt Euren 2. Advent!“ Diese Überraschung ist Carina mehr als gelungen.

Begeisterung der Fans

Auch die Fans des Pop-Titan fühlen sich prächtig unterhalten. Unter dem weihnachtlichen Video findet sich eine Vielzahl an amüsierten Kommentaren wieder. Ein Fan von Dieter Bohlen kommentiert den Beitrag mit den Worten: „Mensch Dieter, mit dem Puderzucker im Gesicht wirst Du ja für deine Carina immer süüüßer“ und ein weiterer Follower schreibt: „Du magst es wirklich, Spaß zu haben. Gut gemacht!“ Mit dieser Überraschung hat Carina einigen Fans offensichtlich das Wochenende versüßt.

Trotz der unangenehmen Puderzucker-Überraschung hat Pop-Titan Dieter Bohlen die Plätzchen seiner Liebsten sicherlich dennoch genießen können.