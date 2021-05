Dieter Bohlen filmt dramatische Szene – „Hoffen alle, dass er das überlebt“

Dieter Bohlen ist zurzeit mit seiner Freundin Carina auf Mallorca. Dort machten sie jetzt eine schlimme Entdeckung.

Bei Instagram teilt Dieter Bohlen ein Video von der dramatischen Szene mit seinen Fans. Die sind geschockt.

Dieter Bohlen in Sorge – Wal vor der Küste aufgetaucht

„Hallo meine Freunde, das ist keine Trickaufnahme“, beginnt Dieter Bohlen seine Aufnahme. „Es gibt einen Wal hier in der Bucht von Santa Ponsa“, berichtet er.

Dieter Bohlen. Foto: imago images/Eventpress

Auf dem Video sieht man, wie ein Grauwal ganz in der Nähe an der Meeresoberfläche schwimmt. „Dem Wal geht’s nicht so gut. Man befürchtet, dass er sterben könnte“, erzählt der 67-Jährige. „Jetzt hat man ihn rausgeschleppt ein bisschen. Wir hoffen natürlich alle, dass er das überlebt“, sagt Dieter Bohlen weiter.

Grauwal vor Mallorcas Küste gestrandet

Der Grauwal ist in diesen Tagen vor der Küste von Santa Ponsa auf Mallorca aufgetaucht. Die Stiftung des Palma Aquariums versucht den offensichtlich kranken Wal zu retten. Normalerweise leben Grauwale im nördlichen Pazifik. Zuletzt soll 2010 ein Exemplar auf Mallorca gesichtet worden sein.

Dieter Bohlen fiebert mit dem Tier und meint: „Vielleicht geschieht ein Wunder.“ Er hofft, dass der Wal ins Meer und „ein bisschen was zu fressen findet.“ „Wir wünschen alle dem Wal, dass er wieder gesund wird“, so der Ex-DSDS-Boss.

