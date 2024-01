Dieter Bohlen kann es nicht lassen – „Bescheuert“

Über Weihnachten und Neujahr macht es sich Dieter Bohlen mit seiner Freundin Carina auf den Malediven schön. Während in Deutschland Dauerregen herrscht, genießt das Paar die tropischen Temperaturen und herrlichen Sonnenschein.

Doch so richtig abschalten kann Dieter Bohlen in seinem Urlaub nicht. Eine Sache beschäftigt ihn immer wieder.

Dieter Bohlen arbeitet selbst im Urlaub

Dieter Bohlen wird im Februar 2024 stolze 70 Jahre alt, doch an Ruhestand scheint der erfolgreiche Musikproduzent noch lange nicht zu denken. Selbst im Urlaub kann er die Arbeit nicht ganz aus der Hand geben. In seiner Instagram-Story hat er nun ein Video gepostet, das ihn in Shirt und kurzer Hose am Strand zeigt. Hinter ihm ragen tropische Pflanzen auf dem Boden, während vor ihm das Meer wartet. Unterdessen hat es sich Dieter Bohlen in einer Hängematte bequem gemacht, in seiner Hand hat er einen Laptop.

Bastelt Bohlen etwa schon wieder an einem neuen Hit? Nicht ganz. „Ja, meine Freunde, ich weiß ja nicht, wie es euch immer geht, aber selbst wenn ich jetzt auf den Malediven rumhänge, gucke ich immer ins Ipad auf Spotify“, gesteht der DSDS-Juror. Fast 280.000 Menschen hören sich monatlich die Hits des Poptitanen an. Bohlen freue sich über die wachsende Zahl seiner Hörer und Fans, doch dann kommt Bohlen plötzlich ins Grübeln. „Irgendwie auch bescheuert, anstatt mal hier ein bisschen die Seele baumeln zu lassen“, verbringe er seine Freizeit mit Arbeit.

Noch mehr News:

Freundin Carina, die seine Worte mit der Handykamera filmt, kann das nur bestätigen: „Genau, leg dich in die Hängematte und relax mal.“ Stress kommt auf den Entertainer sicherlich noch genug zu. Denn 2024 geht die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) los. Wer tritt in die Fußstapfen von Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Alexander Klaws?