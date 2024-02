Dieter Bohlen verrät irres Geheimnis – „Weiß kaum jemand“

Er ist eine der erfolgreichsten Fernsehpersönlichkeiten Deutschlands und ganz oben auf der Karriereleiter angekommen. Pop-Titan Dieter Bohlen feiert als Chef-Juror der RTL-Shows „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ große Erfolge und begeistert mit seiner humorvollen Art Jung und Alt.

Bereits seit den 1980er-Jahren ist der mittlerweile 69-Jährige im Geschäft und denkt noch lange nicht daran, in den Ruhestand zu gehen. Finanziell scheint der Musiker ausgesorgt zu haben, doch in einem aktuellen Interview verrät Bohlen nun ein irres Geheimnis.

Dieter Bohlen: Es geht um seine Carina

Auch privat läuft es für Dieter Bohlen wie am Schnürchen. Seit dem Jahr 2006 ist der Pop-Titan mit seiner Partnerin Carina Walz liiert, das Paar hat eine gemeinsame Tochter und einen Sohn. In einem Interview mit der Zeitung Bild spricht der RTL-Star nun erstmalig über seine Finanzen. Vermutungen darüber, dass Carina lediglich wegen seines Vermögens mit Bohlen zusammen sei, endkräftigt der Musiker direkt und verrät dabei ein bisher unbekanntes Geheimnis: „Kaum jemand weiß, dass Carina selbst Millionärin ist. Sie hatte schon immer Immobilien, ihr Geld verdient sie durch verschiedene Werbejobs.“ Auf das Geld ihres Ehemannes scheint die 40-Jährige also nicht angewiesen zu sein.

Auch Carina wohnt dem Interview bei und verrät, dass ihr Liebster stets die gemeinsamen Urlaube zahle. Abgesehen davon sei sie jedoch finanziell unabhängig von ihm. Weiter berichtet Carina: „Ich habe Dieter noch nie um Geld für eine Hose oder einen Friseurbesuch gebeten. Ich bezahle alles selber.“ Auch materielle Geschenke macht sich das Liebespaar nicht, verschenkt werden im Hause Bohlen/Walz gemeinsame Erlebnisse. Auch ihre zwei Kinder sollen so bodenständig wie möglich großgezogen werden und erhalten „keine übermäßig großen Geschenke“ von ihren berühmten Eltern. Bei der Verwaltung seiner Finanzen vertraut Bohlen auf die Fähigkeiten seiner Carina, der Pop-Titan berichtet der Bild: „Sie hat Dutzende Excel-Tabellen angelegt, jede Rechnung wird sofort überwiesen. Carina ist perfekt organisiert, was ihre und meine Finanzen angeht.“ Das Liebespaar scheint in jeder Hinsicht gut aufeinander eingespielt zu sein.

Auch seinen Kontostand behält Dieter Bohlen stets im Blick, lediglich die Zahlen hinter dem Komma beachtet der „DSDS“-Star nicht immer.