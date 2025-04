Dieter Bohlen am Telefon bei „Das Supertalent“ – „Ist da die Polizei?“

Seit 2007 läuft bei RTL die Castingshow „Das Supertalent“. In all den Jahren haben die Zuschauer und Juror Dieter Bohlen schon allerlei außergewöhnliche Auftritte gesehen – von Stevie Starr, der 2018 Golfbälle schluckte, über Paul Oldfield (43), besser bekannt als Mr. Methan, der 2009 mit seinen Furz-Liedern für Lacher sorgte, bis hin zu Michael Hirte, dem gefühlvollen Mundharmonikaspieler, der 2008 die Herzen der Zuschauer eroberte.

Was ist aber, wenn manche Kandidaten einfach nicht genug vom Format bekommen können? Und immer wieder unangekündigt aufkreuzen? In der zweiten Folge am Samstagabend (12. April 2025) passiert genau das.

Für viele Zuschauer wird er für immer in Erinnerung bleiben. Gleiches trifft wohl auch auf Dieter Bohlen zu. Der Juror scheut in der Folge nicht zurück und lässt sich zu einer unerwarteten Spaßaktion hinreißen.

Dieter Bohlen trifft einen alten Bekannten

Die Rede ist von Stefan Choné und seiner skurrilen Bauchrolle. Sein Markenzeichen? Stefan zieht sich bis auf einen knappen Tanga aus, wabbelt seinen Bauch und präsentiert seinen Astralkörper. Er ist zu einer wahren Legende geworden. So war er seit 2009 in mehreren Staffeln, darunter im Jahr 2015, 2017 und wie sollte es anders sein – auch in diesem Jahr dabei.

Diesmal hat er sich wieder etwas Besonderes überlegt: In einem gelben Biene-Maja-Kostüm betritt er die Bühne und tanzt los – zu Lady Gagas „Born This Way“. Schon nach wenigen Sekunden beginnt er, sich im Takt langsam aus dem Kostüm zu befreien.

Die Bauchrolle der neuesten Generation

Als das Kostüm endlich gefallen ist, steht er am Ende nur noch in einer eng anliegenden schwarz-blauen Unterhose da. Stefan ist voll in seinem Element, schüttelt seinen Kopf und Körper und gibt sich voll der Musik hin. Die Reaktionen im Publikum sind wie immer gemischt: Einige lachen, andere schauen weg, halten sich die Hände vors Gesicht oder buhen lautstark.

Juror Bruce Darnell kann nicht hinsehen, dreht sich halb weg, während Dieter Bohlen schließlich genug hat und den Buzzer drückt. Doch das eigentliche Highlight kommt erst nach Stefans Auftritt: Alles würde er für den goldenen Buzzer geben, doch Dieter hat einen ganz anderen Plan

Dieter Bohlen in gewohnter Manier

Der Poptitan zückt kurzerhand sein Smartphone, hält es ans Ohr und sagt: „Hallo, ist da die Polizei? Schicken sie zwei Wagen und einen Pfleger. Hier ist der Typ mit der Bauchrolle, er ist wieder da. Das dauert zwanzig Minuten? Ach du scheiße!“

Selbstverständlich handelt es sich hierbei um einen Gag von Dieter Bohlen. Beim Publikum und der Jury trifft er damit voll ins Schwarze: Sie können sich vor Lachen nicht mehr einkriegen. Bei ihnen brechen alle Dämme.

Ob es für Stefan eine Runde weitergeht und er sich vielleicht auch einmal ganz ausziehen darf, wird am Samstagabend (12. April) um 20.15 Uhr bei RTL aufgeklärt. Die Folge ist schon vor der Live-Ausstrahlung auf RTL+ zu sehen.