Dieter Bohlen: Nach der Ausstrahlung von „Das Supertalent“ wissen alle Bescheid

Bei „Das Supertalent“ müssen die Kandidaten von Show zu Show ihr Können in unterschiedlichen Bereichen unter Beweis stellen. Während der eine Teilnehmer gut singen kann, begeistert der andere Kandidat mit einer Akrobatik-Nummer. Auch am Samstagabend (12. April) flimmerte wieder eine neue Folge „Das Supertalent“ über die Bildschirme bei RTL. Wie schnitt die Unterhaltungsshow mit Dieter Bohlen in der Jury quotentechnisch ab?

Bereits seit 2007 läuft „Das Supertalent“ bei RTL. Und in all den Jahren hat es schon zahlreiche außergewöhnliche Auftritte gegeben. Das lockte mal mehr und mal weniger Zuschauer vor die Bildschirme. Mit den aktuellen Quoten werden die Verantwortlichen des Kölner TV-Senders und die Jury um Dieter Bohlen wohl kaum zufrieden sein. Kurz nach der Ausstrahlung wissen sie Bescheid.

Dieter Bohlen: So viele Menschen schalteten ein

Wie das Branchenfachportal „DWDL“ berichtet, hatte das „Supertalent“ bei den 14- bis 49-Jährigen erneut das Nachsehen und musste sich mit einem Marktanteil von mickrigen 8,1 Prozent zufriedengeben.

Immerhin konnte sich die RTL-Castingshow im Vergleich zum Staffelstart recht klar steigern. Von 1,43 Millionen Zuschauer ging es hoch auf 1,73 Millionen Zuschauern. Die Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ mit Stefan Raab kam später noch auf 590.000 Zuschauer – macht einen Marktanteil von 7,4 Prozent.

Für diese Show lief es am Samstagabend besser

Mehr Grund zur Freude gab es hingegen bei der ARD. „Verstehen Sie Spaß?“ erreichte insgesamt 2,99 Millionen Zuschauer – die höchste Reichweite, die die Sendung seit Dezember 2023 holte! Mit 590.000 Zuschauern bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die ARD zu dem den Primetime-Sieg in der werberelevanten Zielgruppe – macht einen Marktanteil von 15,4 Prozent (wir berichteten).

Von diesen Quoten ist „Das Supertalent“ noch weit entfernt – aber die neue Staffel hat gerade erst begonnen. Zeit, um die Quoten zu steigern, ist also noch mehr als genug.