Dieter Bohlen: Nach der Ausstrahlung von „Das Supertalent“ folgt die bittere Nachricht

Seit dem 5. April läuft eine neue Staffel von „Das Supertalent“ bei RTL und zumindest auf dem Papier klang das vielversprechend: Mit Bruce Darnell, Ekaterina Leonova, Tony Bauer und natürlich Dieter Bohlen sitzt eine bunte Mischung in der Jury. Vier Folgen sind geplant, am Ende soll das „größte Talent Deutschlands“ gekürt werden. So weit, so gut.

Auch die dritte Folge am Karsamstag (19. April) brachte wieder eine ordentliche Portion Show, allerdings eher auf der Bühne als bei den Einschaltquoten.

„Das Supertalent“: Ernüchterung für Dieter Bohlen

Dieter Bohlen konnte den Start der neuen Staffel von „Das Supertalent“ kaum erwarten. Auf seinem Instagram-Profil teilte der Pop-Titan bereits fleißig Einblicke hinter die Kulissen. Doch dass der „DSDS“-Juror die Werbetrommel rührte, hat wohl nur mäßig funktioniert. Eine neue Ausgabe von „Das Supertalent“ performte am Karsamstag (19. April) auf dem schlechten Niveau der Vorwochen, wie das Medienportal „DWDL“ berichtet.

Dieter Bohlen & Co. brachten insgesamt nur 1,60 Millionen Menschen zum Einschalten. Damit wurde beim Gesamtpublikum ein Marktanteil von 8.0 Prozent erzielt. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die RTL-Sendung einen Marktanteil von 8,7 Prozent – noch solide, aber weit entfernt von früheren Erfolgszahlen. 0,33 Millionen Menschen sahen bei den Jüngeren zu. Und schon zum Auftakt schwächelte die Talentshow.

„Das Supertalent“ schwächelte nach Auftakt

Schon zum Auftakt von „Das Supertalent“ lief es nicht rund für die RTL-Show. Beim Gesamtpublikum erreichte die Castingshow in der ersten Folge einen Marktanteil von 6,4 Prozent und verzeichnete lediglich 1,43 Millionen Zuschauer.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hätte es für den Auftakt durchaus besser laufen können. 330.000 Menschen schalteten ein, was lediglich einen Marktanteil von 7,8 Prozent bedeutet.

Während RTL eher auf kleiner Flamme kochte, konnte sich das ZDF entspannt zurücklehnen. Der Krimi „Friesland“ sicherte sich zur Primetime mit 6,11 Millionen Zuschauern und 28,6 Prozent Marktanteil den klaren Tagessieg. Und auch „Der Staatsanwalt“ im Anschluss überzeugte mit über vier Millionen Zuschauern.