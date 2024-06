Dieter Bohlen schockiert mit Geständnis – „Ich hab mich neu verliebt“

Er gilt als der Pop-Titan Deutschlands und machte sich als Chef-Juror der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ einen Namen. Dieter Bohlen feierte mit seinem Duo „Modern Talking“ in den 1980er-Jahren große Erfolge, seitdem ging es für den Musiker nur noch steil bergauf.

Auch privat hat Dieter Bohlen mittlerweile sein ganz großes Glück gefunden. Gemeinsam mit seiner Partnerin Carina Walz hat er eine Tochter und einen Sohn. Auf seinem Instagram-Profil teilt der Musiker seine Liebe gerne öffentlich mit seinen Fans. Eine überraschende Aussage des 70-Jährigen ließ seine Fans nun jedoch Aufhorchen.

Dieter Bohlen: Ist mit Carina alles vorbei?

Auf seinem Instagram-Profil, dem stolze 1.5 Millionen Menschen folgen, teilt Dieter Bohlen nun Neuigkeiten, die bei seinen Fans vermutlich für Schnappatmung sorgten. Seine Instagram-Story beginnt der Pop-Titan mit den Worten: „Freunde, bevor ihr es in der Presse lest, sage ich euch es lieber gleich so. Ich habe mich neu verliebt. Wer hätte das gedacht, nach diesen ganzen Jahren?“

Im Hintergrund spielt traurige Musik, Billie Eilish singt die Töne ihres Hits „What Was I Made For?“ Dieter Bohlen führt weiter aus: „Es war einfach mega. Aber es ist eben so wie aus dem Nichts geschossen gekommen. Ich muss ja ehrlich sein. Es ist von einer Sekunde auf die andere gekommen.“ Verkündet der Musiker hier etwas sein Liebes-Aus mit Langzeitpartnerin Carina?

Nur wenige Sekunden später können die Fans von Dieter Bohlen jedoch aufatmen. Der Sänger klärt auf: „Meine neue Liebe heißt Kreta.“ Der „DSDS“-Chef hat sich also in keine neue Frau verliebt, sondern fühlt sich einfach auf der griechischen Insel pudelwohl. In den letzten Wochen drehte Bohlen auf Kreta nämlich den Auslandsrecall der aktuellen Staffel von „DSDS“.

Dieter Bohlen gesteht weiter: „Mallorca tut mir auch ein bisschen leid. Ihr habt das ja mitbekommen, am Flughafen gab’s Überschwemmungen. Mein Boot sieht so als, als ob ein Elefant raufgeschissen hätte. Ich hab den ganzen Tag geputzt. Und Kreta war immer so lieb, glattes Meer, kein Wind, die Leute waren so nett. Deswegen überlege ich, ob ich nach 40 Jahren Mallorca nach Kreta wechsle.“ Da hat sich Bohlen wohl ganz schön in die griechische Insel verliebt.

Ob es Dieter Bohlen tatsächlich übers Herz bringen wird, sein geliebtes Mallorca zu verlassen, bleibt abzuwarten. In seiner Beziehung zu Carina scheint glücklicherweise nach wie vor alles gut zu laufen.