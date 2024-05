„Die Zipfelbuben“-Timo über ersten Auftritt am Ballermann: „Die Geste werde ich nie vergessen!“

Jeder fängt mal klein an. So war es auch bei den Zipfelbuben. Das Partyschlager-Trio hatte bereits 2005 zueinandergefunden. Doch mit der Gründung der Band war der Erfolg noch nicht überall garantiert.

Im Gegenteil: Während es in Deutschland für die Band bereits richtig gut lief, musste man sich, um auf einer der großen Bühnen auf Mallorca zu landen, erstmal noch beweisen. „Die Zipfelbuben“-Mitglied Timo kann sich an einen Moment am Ballermann noch ganz genau erinnern.

„Die Zipfelbuben“-Trio musste sich am Ballermann beweisen

Nur wenige Jahre nach ihrer Gründung wurden die drei Zipfelbuben rund um Timo Schulz, Dirk Ostermann und Florian Flesch in den Megapark geladen. Doch das habe noch nichts zu bedeuten. „Es ist hier sehr geläufig, dass man ‚angetestet‘ wird auf der Bühne und dann schauen sich das die Verantwortlichen hinter den Kulissen erstmal an“, erklärte Timo Schulz gegenüber unserer Redaktion.

Ohne ein Album in der Tasche und lediglich mit ein paar Songs im Gepäck stellte sich die Band also der Herausforderung. „Dann sind wir auf die Bühne und haben dort eine Demo gespielt, das war wirklich ganz schlimm. Weil wir dachten, wir müssen musikalisch irgendwas bringen, was zum Ballermann passt – Frischlinge halt“, erinnerte sich der „Schwimmen in Wodka Lemon“-Interpret zurück.

„Die Zipfelbuben“: Der erste Mallorca-Auftritt ging daneben

Selbst ein paar Tänzerinnen im Hintergrund konnten das Ruder offenbar nicht mehr rumreißen. „Es hat wirklich nur zwei Songs gedauert, dann stand unten der Booker und hat zum DJ den Kopf-ab gezeigt – die Geste werde ich nie vergessen“, erläuterte Timo Schulz. Die Musik wurde wenige Minuten später abgebrochen: „Wir sind runter von der Bühne und das war’s – und wir sind da nie wieder gelandet.“

Ihre Karriere am Ballermann mussten die drei Musiker nach diesem Auftritt aber trotzdem nicht sofort begraben. „Rund zehn Jahre später hat uns Tim Toupet im Bierkönig einen Testauftritt besorgt – und das Ding war gut“, erklärte Timo Schulz zufrieden. Seitdem performen „Die Zipfelbuben“ regelmäßig dort. Und das sogar noch als Solo-Künstler nach ihrem 2024 verkündeten Band-Aus.

„Die Zipfelbuben“-Timo appelliert an Newcomer

Auch wenn es bei ihm und seinen Kumpels beim ersten Anlauf nicht geklappt hat, findet Timo Schulz das Prozedere mit den Testauftritten an sich keine schlechte Sache. Einen Tipp für Newcomer hat der Musiker allerdings: „Viele haben ein Klischee vom Ballermann im Kopf und denken, sie müssen sich wie eine Gurke verkleiden, damit es klappt. Das finde ich alles drüber. Ich bin der Meinung, dass man einfach authentisch sein muss!“ Denn das sei letztendlich das, was wirklich zählt.