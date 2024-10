„Die Wollnys“-Tochter verliert die Fassung: „Ich bin geschockt“

Krach, Knall und große Gefühle! In der neuesten Folge von „Temptation Island VIP“ brannte die Luft. Die ersten „Lagerfeuer“ standen auf dem Programm und die Enthüllungen ließen niemanden kalt. Vor allem „Die Wollnys“-Tochter Sarah-Jane hatte (26) zu hadern!

Die Kandidaten erfuhren, was ihre Liebsten hinter ihrem Rücken so trieben – und das war nichts für schwache Nerven! Besonders Sarah-Jane war fassungslos, als sie die Bilder ihres Partners Tinush Nasri (26) sah. Der Grund? Der sonst so ruhige Tinush zeigte ganz andere Seiten von sich: wild, kontaktfreudig und hemmungslos.

„Die Wollnys“: Bei Sarah-Jane kullern die Tränen

Noch alarmierender waren seine Worte: Er gestand der Verführerin Roaya, dass er sie „echt gerne“ mochte. Auch sinnierte im Interview darüber, ob man sich während dieser „intensiven Zeit“ in jemandem verlieben könnte. Seine Antwort spricht Bände: Ja! Für Sarah-Jane ein klarer Vertrauensbruch! „Ich find’s heftig, ich bin geschockt“, sagte sie mit Tränen in den Augen.

Zurück in der Frauen-Villa wurde sie noch unsicherer und dachte: „Er verliebt sich hier wirklich!“ Auch beim „Bachelor“-Pärchen Adrian (28) und Rebecca (29) ging es heiß her. Die Bilder, die Adrian zu sehen bekam, ließen die Luft knistern. Doch nicht nur die Bilder, sondern auch die Aussagen trafen ins Mark. Dabei ließ Rebecca kein gutes Haar an Adrians Mutter.

Mehr noch: Der Vorwurf lautet, Adrians Mama sei auf die Beziehung, die Rebecca mit ihrem Sohn hat, eifersüchtig. Außerdem soll ihr die Mutter vorgeworfen haben, dass sie nur „wegen Geld und Fame“ mit Adrian zusammen sei. Adrian fühlte sich verraten und fand klare Worte: „Das Schlimmste, was ich je in meinem Leben erlebt habe!“

Fans können jeden Mittwoch eine neue Folge von „Temptation Island VIP“ auf RTL Plus streamen.