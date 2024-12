„Die Wollnys“ (RTL2): Fans reagieren auf Silvia Wollnys Video – „Zum Kotzen“

Das neue Jahr fängt gut an für Silvia Wollny. Die Elffach-Mutter, die durch ihre Real-Life-Familiensendung „Die Wollnys“ hierzulande Bekanntheit erlangte, ist aus dem deutschen Fernsehen mittlerweile nicht mehr wegzudenken.

Im Januar ist sie deshalb auch wieder zusammen mit ihren Kindern in brandneuen Folgen bei RTL2 zu sehen.

Im Netz verrät die Wollnys-Mama jetzt sogar schon erste Details zu den neuen Episoden.

„Die Wollnys“: Silvia Wollnys Video spaltet Fans

Silvia Wollny zeigt sich dazu in einem Video auf Instagram – das war ihr weitaus persönlicher, als sie erste Infos zu der neuen Staffel 2025 gibt. „Ich dachte, statt ein Foto zu posten, was schon gefühlte 3.000 Jahre alt ist, mache ich es persönlich. Finde ich es sowieso schöner, euch das mitzuteilen“, so der TV-Star.

Mitteilen möchte Silvia zunächst, wann die neuen Folgen kommen. Am 8. Januar um 20.15 Uhr ist es so weit. Und sie darf schon erste Infos verraten: „Ihr werdet viele neue Dinge sehen, die sehr spannend sind, emotional und und und…“

Zu guter Letzt fordert die TV-Mutter ihre rund 516.000 Instagram-Follower noch dazu auf, einzuschalten: „Ich hoffe, ihr alle seid dabei!“

Doch den Wunsch werden ihr wohl nicht alle erfüllen. Denn im Netz tummeln sich ein paar kritische Stimmen, nachdem die Nachricht um geht. So schreibt jemand: „Alles gestellte Scheiße, immer dasselbe“. Jemand anderes kommentiert: „Wer guckt den Scheiß?“ Oder: „Zum Kotzen“.

Der Großteil der Fans reagiert aber deutlich positiver:

„Fernsehen ist kein Fernsehen ohne die Wollnys“

„Ich freue mich riesig!!!“

„Juhuuuuuu! Endlich wieder was, worauf man sich abends nach der Arbeit freuen kann“

„Super, das freut mich sehr, wir vermissen euch“

RTL2 macht Ankündigung zu Kultsendung

