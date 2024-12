„Hartz und herzlich“: RTL2 lässt die Katze aus dem Sack

Diese Nachricht dürfte die RTL2-Zuschauer erfreuen, die das Leben einiger Bewohner im Rostocker Stadtteil Groß Klein regelmäßig mitverfolgen. Dort leben nämlich die Protagonisten der Sozial-Doku „Hartz und Herzlich“, die sich von RTL2-Kameras begleiten lassen und teilweise keinen Hehl daraus machen, offen zuzugeben, als Bürgergeld-Empfänger finanziell abhängig vom Staat zu sein.

Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für „Hartz und herzlich“-Fans: Sie können sich auf brandneue Folgen gefasst machen!

„Hartz und herzlich“: RTL2 verkündet es selbst

Und der Startschuss der neuen Episoden ist gar nicht mehr so weit weg. Laut „Quotenmeter.de“ soll es schon am Dienstagabend, den 7. Januar 2025 losgehen. Mit jeweils einer Doppelfolge ist der Dienstag dann für die RTL2-Zuschauer gesichert.

Doch Achtung! Die erste Folge um 20.15 Uhr widmet sich den aktuellen Protagonisten aus Rostock, die zweite um 21.15 Uhr zeigt Menschen aus ganz Deutschland, die bereits bei „Hartz und herzlich“ zu sehen waren.

Gezeigt werden Menschen, die vor allem in den vergangenen acht Jahren Einblicke in ihr Leben gegeben haben, unter ihnen auch Frank aus Salzgitter. Er hat geerbt und erfüllt sich von dem Geld einen großen Traum: eine Reise nach News York. Was der 59-Jährige dort alles erlebt, kannst du ab dem 7. Januar bei RTL2 sehen.

