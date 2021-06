Die Wollnys: Traurige Neuigkeiten – „Tut mir so unglaublich weh, das zu sehen“

Diese Bilder von den Wollnys stimmen nicht nur die Zuschauer traurig!

Am 18. Mai hatten sie noch tolle Neuigkeiten zu verkünden: Sarafina Wollny brachte Zwillinge zur Welt. Die Wollnys wachsen also immer weiter. Doch nicht nur kinderlieb sind die Wollnys. Ihnen liegt auch das Wohl der Tiere am Herzen. Umso schockierter reagiert Sarafina, als sie von dem traurigen Schicksal eines bekannten Vierbeiners erfährt.

Die Wollnys: Traurige Nachricht Nachricht! Peters bester Freund trauert um Hund

Es sind dramatische Bilder, die wohl jeden Hundeliebhaber zu Tränen rühren. Auch die Wollnys lassen diese Aufnahmen nicht kalt. Kevin Haupt, der beste Freund von Sarafinas Ehemann Peter, teilt bei Instagram erschütternde Fotos von seinem Hund.

Große Sorge bei den Wollnys: Ein Freund der Familie bangt um seinen Vierbeiner. Foto: RTLZWEI

Der Labrador des Floristmeisters liegt ganz erschöpft auf einer Decke. Dazu schreibt Kevin: „Unser Kerl liegt seit heute Nacht im Krankenhaus und bekommt Infusionen. Wir hoffen sehr, dass er es schafft. Was genau los ist, wissen wir nicht. Er hat heute Nacht literweise gek**** und ist kaum bei Bewusstsein. Die Nieren spielen aktuell auch nicht mehr mit.“

Seine größte Sorge sei, dass sein geliebter Vierbeiner einen Giftköder aufgenommen hat. „Es tut mir so unglaublich weh, das zu sehen. Er ist der Beste, den ich habe“, so Kevin Haupt..

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTL II ausgestrahlte Pseudo-Doku

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTL II

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

Die neuen Folgen laufen mittwochs bei RTL2

Die Wollnys: Sarafina ist sichtlich ergriffen – „Wir haben dich lieb“

Sarafina Wollny zögert nicht lange und teilt die erschreckende Nachricht in ihrer eigenen Instagram-Story. Dazu schreibt die frischgebackene Zweifach-Mama selbst: „Oh man, du armer Kerl. Wir haben dich lieb.“

Das ist Sarafina Wollny:

Sarafina Wollny wurde am 30. Januar 1995 geboren

Sie ist seit 2019 mit ihrem Mann Peter verheiratet

Sarafina und Peter Wollny mit ihrem Hund namens Feivel. Foto: RTLZWEI

Kevin Haupt erklärt seinen Followern wenig später, dass es sich bei seinem Hund wohl um einen Darmverschluss handelt. Eine OP sei derzeit aber nicht möglich, da sein Vierbeiner viel zu schwach dafür ist. Nun wird der Labrador in eine Klinik gebracht, wo er aufgepäppelt werden soll.

