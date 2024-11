„Die Wollnys“-Tochter Calantha: Weg von der Straße, aber Angst vor normalem Job

Obdachlosigkeit, Bitte um Spenden und nun eine neue Berufsidee: Die Schlagzeilen um Calantha Wollny (24) nehmen einfach nicht ab. Die Tochter der wohl bekanntesten Reality-TV-Familie aus der RTL Zwei Serie „Die Wollnys– Eine schrecklich große Familie!“ wendet sich immer wieder an ihre Instagram-Community. Dagegen hat sie den Kontakt zu ihrer Familie komplett abgebrochen.

Die junge Frau plagen massive Existenzängste. So ist sie derzeit wohnungslos und muss sich mit Spenden ihrer Follower über Wasser halten. Durch einen guten Freund konnte sie Unterschlupf in einer WG finden und muss zumindest nicht unter freiem Himmel bei der klirrenden Kälte schlafen. Nun scheint sie aber ein klares berufliches Ziel vor Augen zu haben.

„Die Wollnys“: Tochter Calantha hat neue Karriereidee

So teilte sie ihren Fans mit, dass sie eine Karriere als Streamerin anfangen wolle. Sie äußert sich dazu via Instagram folgendermaßen: „Aufgrund der derzeitigen Situation auch von anderen wächst in mir der Gedanke, vielleicht als Streamerin durchzustarten.“

Eine reguläre Tätigkeit käme aktuell derzeit für sie nicht in Frage. Zu groß sei die Angst, dass Hater ihr diesen Job zerstören, mit ihrem Chef reden und ihn vielleicht sogar unter Druck setzen könnten.

Da sie selbst unschlüssig ist, fragte sie einfach ihre Follower auf Instagram nach der besten beruflichen Möglichkeit für sie: Regulärer Beruf oder Karriere als Streamerin? Die Antworten darauf sprechen eine deutliche Sprache. „Mädchen, geh arbeiten!“, ist die Meinung eines Followers. Sie erreicht fortlaufend der Appell, einem normalen Beruf nachzugehen. Dabei ist aber zu beachten, dass eine Vielzahl der Kommentare gelöscht wurden.