„Die Wollnys“: Entscheidung offiziell – Calantha bereut es bis heute

Keine Großfamilie ist im deutschen Fernsehen so bekannt wie „Die Wollnys“. Seit über zehn Jahren lassen die Kinder von Familienoberhaupt Silvia die Zuschauer an ihrem turbulenten Leben auf RTL2 teilhaben. Inzwischen wächst bereits die nächste Generation heran und die Mini-Wollnys sorgen für noch mehr Leben in der bunten Familiengeschichte.

Doch nicht immer verläuft alles reibungslos. Besonders eine Tochter sorgt aktuell für Schlagzeilen: Calantha Wollny.

„Die Wollnys“: Es ist offiziell

Der Weg zum TV-Ruhm war für „Die Wollnys“ nicht immer einfach – Höhen und Tiefen begleiteten die Familie seit über zehn Jahren im Showgeschäft. Vor allem Wollny-Tochter Calantha steht vor großen Herausforderungen. Die 24-Jährige musste in den letzten Jahren schwere Entscheidungen treffen, die ihr Leben bis heute prägen.

Calantha übertrug das Sorgerecht ihrer Tochter Cataleya, liebevoll „Püppi“ genannt, an ihre Mutter Silvia. Doch den Entschluss bereut sie bis heute zutiefst. „Ich wünschte, ich hätte meiner Mutter nur die Fürsorgepflicht gegeben“, erklärt sie nun in einem emotionalen Livestream auf Social Media. Doch wie geht es für „Püppi“ weiter?

„Die Wollnys“: Calantha spricht Klartext

Calanthas finanziellen Schwierigkeiten und der Verlust ihres festen Wohnsitzes trafen sie hart. Trotz allem steht für sie fest: Das Wohl ihrer Tochter steht an erster Stelle. Silvia hatte ihre Enkelin bereits vor über zwei Jahren bei sich aufgenommen und ermöglicht der kleinen Cataleya ein stabiles Zuhause, das Calantha momentan nicht bieten kann.

Die Wollny-Tochter betont weiter via Social Media: „Ich werde meine Tochter nicht aus ihrer derzeitigen Umgebung herausholen, das wäre nicht gut für sie.“

Doch der Konflikt zwischen Mutter Silvia und ihrer Tochter sorgt weiterhin für Spannungen. Eine vollständige Rückkehr zur Familie schließt Calantha daher aus. In dem Livestream erklärt sie weiter, dass sie fest entschlossen ist, ihren eigenen Weg zu gehen.

RTL2 zeigt gerade die 20. Staffel von „Die Wollnys“ im Free-TV. Das turbulente Leben der Großfamilie können Zuschauer immer mittwochs zur Primetime oder in der RTL+-Mediathek verfolgen.