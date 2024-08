„Die Wollnys“: Silvia nimmt Reißaus! „Ich habe keinen Bock mehr“

Bei „Die Wollnys“ ist wieder einiges los. Im Haus von Silvia und Harald steppt jeden Tag der Bär. Von Kindergeschrei über quietschende Spielzeuge bis hin zu lautstarken Gesprächen: die Kinder und Enkel von Familienoberhaupt Silvia halten sie mächtig auf Trab.

In den neuen TV-Folgen der Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ sehen die Zuschauer, wie der Alltag in dem Zuhause in Ratheim so abläuft. Dabei wird schnell deutlich, wie chaotisch es in dem Eigenheim zu geht. Das Ganze ist sogar so schlimm für Silvia Wollny, dass sie prompt die Reißleine zieht.

„Die Wollnys“: Silvia kriegt die Krise

Eigentlich wollten Silvia und Harald bloß ihren Einkaufszettel schreiben. Doch die beiden verstehen ihr eigenes Wort kaum. Denn um sie herum spielen ihre Enkelkinder und verursachen dabei eine Menge Lärm. Irgendwann verliert die 59-Jährige die Geduld und haut auf den Tisch.

„Du hast jeden Tag 24/7, die ganze Woche über Durchgangsverkehr. Irgendwann kriegst du einen am Kabel!“, beschwert sich die elffache Mutter. Und auch ihr Partner Harald ist von dem Tohuwabohu ziemlich genervt. Für Silvia gibt es jetzt nur noch eine Lösung: die Flucht ergreifen!

„Die Wollnys“: Silvia macht kurzen Prozess

Der 59-Jährige reicht es. Nachdem sie sich wieder einmal über den Lärm in ihrem eigenen Haus beschwert hat, nimmt sie ihr Schicksal selbst in die Hand. „Ich gucke nach Flügen. Ich habe keinen Bock mehr, das wird mir zu viel“, sagt Silvia auf Nachfrage ihres Partners.

Sie möchte ihre Ruhe in ihrem Ferienhaus in der Türkei genießen. „Ich habe den Flug jetzt gebucht. Ich bin erstmal weg und weiß auch nicht, wann ich wiederkomme“, erklärt die elffache Mutter. Wie ihre Kinder wohl auf diese Nachricht reagieren werden?

RTL Zwei zeigt die neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ mittwochs ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Alle Staffeln gibt es aber auch in der Mediathek bei RTL+.