„Die Wollnys“: Jeremy Pascal packt nach Familienstreit aus – „Erste Annäherungen“

Sie sind wohl die bekannteste Großfamilie Deutschlands: Seit 2011 lassen sich „Die Wollnys“ von den RTL2-Kameras auf Schritt und Tritt begleiten. In der Doku-Serie „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ zeigt die 13-köpfige Familie, was Neues bei den Kindern von Silvia Wollny passiert.

Doch nicht alle von ihnen sind noch Teil der Sendung. Vor einiger Zeit entzweiten Streitigkeiten die Großfamilie. Silvias Sohn Jeremy Pascal distanzierte sich von seiner Mutter und seinen Geschwistern. Nach jahrelanger Funkstille folgt nun jedoch die Sensation: Es kommt wieder zur Annäherung!

„Die Wollnys“: Jeremy Pascal hat wieder Kontakt mit Familie

Eingefleischte Fans von „Die Wollnys“ werden sich noch gut an Jeremy Pascal erinnern können. 2013 kehrte er seiner Familie allerdings den Rücken und zog zu seinem Vater. Der Kontakt zu Silvia, Sylvana und Co. brach komplett ab. Nun gibt es allerdings ein freudiges Comeback, wie der gebürtige Neusser auf Instagram teilt.

„Im September 2023 näherte ich mich nach Jahren des fehlenden Kontakts wieder meiner Familie an. Insbesondere mit meiner Mutter entstand eine erste Annäherung. Es fanden einige erste unverbindliche Treffen statt, in denen man versuchte, sich wieder anzunähern und alte Differenzen zu bereinigen und beizulegen. Nach Wochen der Annäherung wurde auch der Kontakt zu meinen anderen Familienmitgliedern wieder enger“, heißt es in dem Statement. Und noch eine Nachricht dürfte die Fans freuen.

„Die Wollnys“ feiern gemeinsam Geburtstag

Jeremy Pascal schaut positiv in die Zukunft und möchte den Kontakt zu seiner Familie auf jeden Fall aufrechterhalten. „Nach den schweren und emotionalen vergangenen Wochen sehe ich nun aber im Hinblick auf das mittlerweile wieder gute Verhältnis zu meiner Familie auf eine positive und harmonische Zukunft. (…) Ich freue mich nun darauf, das erste Mal seit Jahren wieder den Geburtstag meiner Mutter mit meiner Familie verbringen zu dürfen“, heißt es.

Mehr News haben wir hier zusammengestellt:

Ob Jeremy Pascal irgendwann wieder in den neuen Folgen von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ zu sehen sein wird, bleibt abzuwarten. Wichtig ist nur, dass sich die Parteien aktuell wieder annähern und ihre Differenzen aus der Welt schaffen.