„Die Wollnys“: Nach peinlichem Fauxpas – Streit eskaliert vor laufender Kamera

Sie sind Deutschlands bekannteste TV-Familie und sorgen immer wieder für Gesprächsstoff: „Die Wollnys“. Oberhaupt Silvia und ihre Kinder haben sich in den vergangenen Jahren zu echten Publikumslieblingen entwickelt. Kein Wunder, dass bereits die 17. Staffel über die Bildschirme von RTL2 flimmert. Doch in der Folge am Mittwochabend (15. Januar) steht die Großfamilie vor einer besonders großen Herausforderung.

Ihr Lebensmittelpunkt hat sich mittlerweile größtenteils in die Türkei verlagert – und die Sprachbarriere sorgt schonmal für Stolperfallen, die zu einem peinlichen Fauxpas führen.

„Die Wollnys“: Patzer sorgt für Unmut

Silvia Wollny ist für ihr Temperament bekannt und das zeigt sich auch diesmal wieder. Die Familie fiebert in der Türkei auf das Beschneidungsfest von Loredanas und Servets Sohn Aurelio hin. Eine Woche vor der großen Feier müssen die Einladungskarten verschickt werden, doch dabei hat sich glatt ein Fehler eingeschlichen.

Als Silvia die fertigen Exemplare in den Händen hält, ist sie entsetzt: „Habt ihr was an der Muschel, oder was? Guckt mal, wie ‚Wollny‘ geschrieben ist!“ Tatsächlich fehlt beim Namen der Familie ein „l“ – ein Missgeschick, das in der Familie für Zündstoff sorgt.

„Die Wollnys“: Silvia auf 180

Verantwortlich für die korrekte Schreibweise war Servet. Aber auch Loredana hätte den Fehler vor dem Druck erkennen können. Silvia ist fassungslos: „Loredana, fällt dir das jetzt erst auf?“ Die 20-Jährige versucht sich zu rechtfertigen: „Es sind hier rund 40 Grad und die Hitze macht einen fertig. Man ist froh, wenn man etwas erledigt hat und wieder ins Kühle kann. Deshalb habe ich nur kurz drübergeschaut.“

Als Servet bei der Druckerei anruft, um neue Karten zu bestellen, folgt die nächste Hiobsbotschaft: Eine Neuanfertigung wird frühestens in einer Woche möglich sein – zu spät für das Fest.

Silvia ist noch immer außer sich: „Ihr habt das ja noch nicht mal im Laden kontrolliert. Wie hohl muss man eigentlich sein?“ Loredana sieht ein, dass sie keine Lösung findet, und gibt die Verantwortung an Servet ab: „Weißt du was, das kannst du jetzt ausbaden, denn du hast das buchstabiert.“ Der fühlt sich im Stich gelassen: „Willst du mich verarschen?“

Wie das Drama ausgeht, erfahren Zuschauer am Mittwoch, den 15. Januar, um 20.15 Uhr bei „Die Wollnys“ auf RTL2 oder im Anschluss in der RTL+-Mediathek.