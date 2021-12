Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

Daniela Katzenberger: So tickt die kesse TV-Blondine

„Die Wollnys“: Schwangere Lavinia spricht so offen wie nie zuvor – „Ich hoffe, das hier endet nie“

Die Freude bei den Wollnys ist riesig. Denn: Deutschlands beliebteste Großfamilie erwartet Nachwuchs.

Im zarten Alter von 22 Jahren wird „Die Wollnys“-Star Lavinia zum ersten Mal Mutter. Dem Kindsvater macht sie nun eine rührende Liebeserklärung im Netz.

„Die Wollnys“: Schwangere Lavinia gesteht – „Wir hatten Höhen und Tiefen“

Am 1. November ließen die Wollnys die Baby-Bombe platzen. Das Ultraschallbild von Lavinias Bauch wurde auf gleich mehreren Profilen geteilt. Ihr Glück wollten sie mit der ganzen Welt teilen.

Lavinia Wollny macht dem Vater ihres noch ungeborenen Babys eine rührende Liebeserklärung. Foto: RTLZWEI

Nun geht Lavinia einen Schritt weiter und widmet ihrem Freund, den sie bisher eher aus der Öffentlichkeit herausgehalten hat, anlässlich ihres Jahrestages liebevolle Worte in ihrer Instagram-Story. Zu einem gemeinsamen Selfie schreibt sie: „Ich liebe dich über alles und ich hoffe, das hier endet nie. Wir hatten schon Höhen und Tiefen, aber trotz allem haben wir's bis hier geschafft.“

----------------------------------------

Das sind die Wollnys:

„Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie“ ist eine von RTLZWEI ausgestrahlte Pseudo-Doku

Hauptdarsteller sind Silvia Wollny und ihre Kinder Sylvana, Sarafina, Estefania, Calantha, Loredana, Lavinia und Sarah-Jane

„Die Wollnys“ liefen am 17. Januar 2011 zum ersten Mal auf RTLZWEI

Es gibt zwei Spin-Offs der Pseudo-Doku: „Die Wollnys 2.0 – Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“

----------------------------------------

„Die Wollnys“-Star Lavinia versichert Freund Tim: „Du bist meine Familie“

Mit ihrem Freund Tim Katzenbauer ist Lavinia Wollny nun seit genau einem Jahr zusammen. Dass die beiden schon so früh Eltern werden, sei zwar nicht geplant, wie sie kürzlich in einer Fragerunde verriet, dennoch würden sich die beiden riesig auf ihr kleines Würmchen freuen.

In ihrer Liebeserklärung betont Lavinia deshalb: „Wir erwarten unser erstes Kind zusammen und das macht mich so unfassbar glücklich. Du machst mich so glücklich. Du bist meine Familie und bald haben wir unsere eigene kleine Familie. Ich liebe dich über alles. Worte können nicht beschreiben, wie sehr ich dich liebe.“ Wie süß!

----------------------------------------

Mehr zu den Wollnys:

----------------------------------------

Während Lavinia eine eigene Familie gründet, plant ihr Bruder Jeremy-Pascal sein Comeback. Der 24-Jährige hat sich vor mehreren Jahren von seinen Geschwistern und Mutter Silvia distanziert. Was er jetzt vorhat, erfährst du hier.